Os gatos Tonkinese gostam da companhia dos humanos e de ser o centro das atenções.

O Tonkinese é um gato muito sociável que prefere viver com outros gatos para ter companhia. Inteligentes e generosos no afeto, os Tonkinese tentarão envolver-se em todas as atividades domésticas.

