Cuidado com o calor!

Quedas

O mais importante, e é por isso que abordamos esta questão em primeiro lugar, é o risco de o gato cair de uma janela aberta, o que é muito perigoso tanto devido à queda em si, se esta for de uma altura considerável, como ao risco de o gato se perder ao procurar abrigo. Para o evitar, quando não existirem sistemas de proteção de janelas e varandas, estas devem permanecer fechadas.

Golpe de calor

Outro risco frequente durante o verão é o de insolação, que pode ser causada por um aumento excessivo da temperatura em espaços fechados, como um terraço envidraçado ou o interior do automóvel durante uma viagem. Este risco é muito sério, uma vez que pode levar à morte do animal. A deteção de sinais como a respiração ofegante, salivação, letargia ou mesmo a perda de consciência deve alertar-nos para procurar urgentemente cuidados veterinários. Tenha sempre presente que o seu gato não transpira como os humanos. O gato fá-lo através das almofadas das patas, e combaterá o calor com um leve ofegar ou lambendo o seu corpo, refrescando-o com a saliva à medida que esta se evapora. Por isso é recomendável, na medida do possível, manter o ambiente doméstico fresco e, em caso de calor extremo, arrefecer o gato com toalhas húmidas ou simplesmente acariciar o animal com as mãos molhadas. Isto é algo que podemos fazer em casa ou quando viajamos com ele. O objetivo é sempre assegurar que o nosso gato mantenha uma temperatura corporal ideal.

Apenas em casa

Se formos de férias e o deixarmos em casa sozinho sob a supervisão de alguém em quem confiamos, devemos assegurar-nos de que tem tudo o que precisa: uma caixa de areia limpa com areia suficiente, comida, os seus brinquedos e arranhadores. É também uma boa ideia distribuir bebedouros pelas diferentes divisões da casa. Tudo o que possa constituir um risco, como medicamentos, produtos de limpeza ou cabos, deve ser mantido fora do alcance do animal.

Insetos

Outra característica típica do bom tempo é a proliferação dos insetos, que podem ser "perigosos" para o gato se forem venenosos, como as vespas ou as abelhas. Sempre que possível, devemos impedi-los de entrar em casa, pois o gato tentará caçar os insetos, o que é praticamente impossível de evitar.

Plantas tóxicas

Tal como os insetos, as plantas abundam durante o bom tempo e muitas vezes até trazemos novas plantas para casa durante esta época. Se for este o caso, ou se o seu gato tiver acesso ao exterior, certifique-se de que não tem acesso a plantas que sejam tóxicas para ele.

Rotinas de higiene

O verão é uma época para relaxar e descontrair, mas não devemos por isso alterar alguns dos hábitos dos nossos animais de estimação; é muito importante manter a rotina de higiene do seu gato. A escovagem, além de prevenir o pelo emaranhado nos gatos de pelo comprido, ajuda a remover o pelo inferior e o pelo morto devido à muda da capa de pelo. Isto ajuda não só a prevenir as temidas bolas de pelo, mas também a reduzir o calor do animal. Como regra geral, não é recomendável cortar o pelo dos gatos, uma vez que este também lhes serve de proteção.

Água

Mesmo que os gatos não bebam muita água devido à sua evolução em áreas onde esta não era muito abundante, não devemos ignorar a necessidade de ter sempre água limpa e fresca à sua disposição. Um truque simples que podemos utilizar, especialmente no verão, é adicionar um cubo de gelo à água de vez em quando, para a manter sempre fresca. Também pode utilizar uma fonte automática para gatos, que mantém a água em constante movimento e produz um ruído que encorajará o seu gato a beber. As fontes de cerâmica ou aço inoxidável ajudam a manter a água mais fresca, e dispor de várias destas fontes espalhadas pela casa encorajará o seu gato a beber mais frequentemente. Certifique-se de que o seu gato bebe água suficiente. A saúde do seu gato está em jogo, pelo que deve ter sempre presente que uma dieta mista contribui para uma maior ingestão de água.