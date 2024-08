Cada filhote tem um crescimento diferente

O crescimento é um fenômeno que pode ser avaliado quantitativamente através do acompanhamento do ganho de peso do filhote. Quanto ao desenvolvimento, este é um fenômeno qualitativo que corresponde à transformação de um embrião em um gato adulto com a capacidade de procriar. Esses fenômenos envolvem fatores intrínsecos à raça, sexo e genótipo relativo aos pais, além de fatores extrínsecos ligados ao ambiente em que vive o filhote e o qual influencia seu crescimento e desenvolvimento.

Características relacionadas ao filhote

Estes são fatores de natureza genética. Deve-se mencionar:

a mistura de genótipos maternos e paternos resulta na formação de um indivíduo único que apresenta variações em seu desenvolvimento ósseo e muscular e em sua taxa de crescimento, quando comparado ao outros da mesma ninhada. Fatores hormonais: depois do nascimento, o crescimento é dirigido por inúmeros hormônios sintetizados pelo filhote.

Fatores externos