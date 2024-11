Estes cães de guarda são grandes e robustos, com muita aptidão para o atletismo, o que os torna adequados para longas caminhadas e exercício. O Akita tem uma expressão nobre e digna que o tornou popular em todo o mundo.

Com exceção do branco, todas as cores da pelagem são "urajiro", o que significa que os lados do focinho, bochechas, sob a mandíbula, pescoço, peito, barriga, parte inferior da cauda e o interior das patas estão cobertos de pelos esbranquiçados.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)