Yorkshire Terrier 8+

Complexo para um envelhecimento saudável

YORKSHIRE TERRIER ADULT 8+ foi desenvolvido para contribuir com um envelhecimento saudável. Contém uma combinação exclusiva de antioxidantes, para ajudar no suporte à saúde celular, e nível adequado de fósforo para auxiliar na manutenção da saúde renal do Yorkshire Terrier à medida em que envelhece.