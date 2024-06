Jedes Tier ist einzigartig. Neben dem Charakter beeinflussen zum Beispiel auch das Alter, die Rasse, die Lebensumstände und der Gesundheitszustand die Bedürfnisse eines Tieres. Ein energiegeladenes, heranwachsendes Kätzchen benötigt eine ganz andere Nahrung als eine betagte, sensible Seniorin. Ein behäbiger Bernhardiner verlangt ein anderes Nährstoffprofil als ein aufgeweckter Chihuahua. Dank jahrzehntelanger Forschung wissen wir genau um diese und viele weitere, für die Augen unsichtbare Unterschiede. Daher bieten wir Nahrungen an, die den Tieren genau das liefern, was sie jeweils brauchen.



Wir wollen jedem Hund und jeder Katze die passende Nahrung bieten – deshalb ist unser Produktsortiment sehr umfassend und kann auf den ersten Blick schwer überschaubar wirken. Aber keine Sorge, wir bieten eine umfassende Beratung in allen Fragen rund um die Ernährung Ihrer Vierbeiner an und empfehlen Ihnen gerne die passende Nahrung - genau abgestimmt auf Ihren Hund oder Ihre Katze. Unsere Tierärzte und Spezialisten der Tierernährung stehen per Telefon oder E-Mail bereit.