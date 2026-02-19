Wichtige Fragen, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie eine Katze bekommen
Spielen Sie mit dem Gedanken, sich eine Katze anzuschaffen? Katzen sind dafür bekannt, dass sie eher unabhängig sind und in vielerlei Hinsicht für sich selbst sorgen können. Allerdings ist die Entscheidung, Katzenhalter*in zu werden, immer noch eine Entscheidung, die Sorgfalt und Überlegung erfordert. Wie stellen Sie sich das Leben mit Ihrer zukünftigen Katze vor und was können Sie ihr im Gegenzug bieten? Lassen Sie uns Ihnen helfen, die damit verbundene Verantwortung zu verstehen und aufzuzeigen, welche Vorteile eine Katze mit sich bringt.
Da Sie nun wissen, was es bedeutet, ein/e verantwortungsbewusste/r Tierhalter*in zu sein, wissen Sie, wie wichtig es ist, sich um die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres künftigen Haustiers zu kümmern.
2. Was ist zu beachten, bevor Sie eine Katze bekommen?
Das Leben mit einer Katze bringt viele Vorteile mit sich, wie z. B. eine liebevolle Bindung und Gesellschaft. Es ist jedoch gut, die Vor- und Nachteile einer Katze zu kennen, bevor Sie sich zu einem Leben mit Katze verpflichten. Katzen sind tolle Haustiere. Sie sind leise - natürlich nicht alle!- sie sorgen gerne für Unterhaltung und sie sind relativ leicht zu pflegen.
Also, sollten Sie sich eine Katze anschaffen? Hier sind einige Dinge, die Sie beachten sollten, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen:
- Der finanzielle Aufwand. Von der Katzensicherung Ihrer Wohnung bis hin zu hochwertiger Nahrung und einer Haustierversicherung, die empfohlen wird, bedeutet eine Katze monatliche, zusätzliche Kosten. Katzen können bis zu 18 Jahre oder länger leben, daher ist dies eine langfristige finanzielle Verpflichtung.
- Eine einzigartige Persönlichkeit. Katzen sind dafür bekannt, unabhängige Wesen zu sein. Sie können auch anhänglich sein, aber das geschieht wahrscheinlich nur auf die Initiative der Katze hin und nicht auf Ihre. Sie sollten nicht erwarten, dass sie sich auf Ihrem Schoß zusammenrollen, wann immer Sie es gerne hätten. Stattdessen sind Sie dafür verantwortlich, ein sicheres Lebensumfeld zu schaffen, in dem sie ihre Persönlichkeit entfalten können.
- Seien Sie präsent. Es wird nicht empfohlen, Ihre Katze über einen längeren Zeitraum allein zu lassen. Wenn Sie für die Arbeit das Haus verlassen, sollte Ihre Katze stets Zugang zu frischem Wasser, qualitativ hochwertiger Nahrung, einer sauberen Katzentoilette sowie einigen Spielsachen haben, mit denen sie sich beschäftigen kann. Wenn Sie Zuhause sind, nehmen Sie sich Zeit, um aktiv mit ihnen zu spielen.
Die (vielen) Vorteile eines Lebens mit Katze
Wenn Sie bereit sind, sich eine Katze anzuschaffen, ist es jetzt an der Zeit, darüber nachzudenken, welche Katze zu Ihnen passt.
Katzen sind großartige Begleiter, besonders wenn Sie alleine leben
Die Betreuung eines pelzigen Familienmitglieds kann Ihnen eine Aufgabe geben
Katzen tragen dazu bei, Ängste zu mindern, da sie viel Zuneigung bieten. Es wird auch angenommen, dass Schnurren eine therapeutische Wirkung auf den Menschen hat
Haustiere bringen Struktur in Ihren Alltag. Ein schlechter Tag kann durch Spielzeit mit Ihrer Katze umgedreht werden
3. Welche Rasse ist für Sie geeignet?
Egal, ob Sie zum ersten Mal Katzenhalter*in sind oder nicht, die Wahl der richtigen Katze für Sie ist eine große Entscheidung. Nehmen Sie sich Zeit, es sollte nicht überstürzt werden. Hier sind einige Fragen, die es zu beachten gilt:
1. Alter: Würden Sie ein Kätzchen oder eine ausgewachsene Katze bevorzugen?
2. Geschlecht: Würden Sie eine männliche oder weibliche Katze bevorzugen?
3. Persönlichkeit: Suchen Sie eine Katze, die energiegeladen, kuschelig oder unabhängig ist?
4. Familienmitglieder: Haben Sie Kinder oder andere Haustiere, die Ihre Entscheidung beeinflussen können?
5. Pflege: Wie viel Zeit sind Sie bereit, der Pflege Ihrer Katze zu widmen? Denken Sie an Krallen, Zähne, Bürsten...
6. Wohnraum: Haben Sie einen Garten, von dem Ihre zukünftige Katze profitieren könnte? Möchten Sie eine Freigängerkatze oder eine Hauskatze?
Denken Sie bei der Entscheidung, welche Katze Sie bekommen sollten, daran, dass es sich um eine Geben-und-Nehmen-Beziehung handelt. Die Umgebung und Zuneigung, die Sie Ihrer zukünftigen Katze bieten, sind ebenso wichtig für die Art und Weise, wie sie Ihr Leben bereichern wird.
4. Wo Sie Ihre Katze oder Ihr Kätzchen bekommen
Sie haben sich für die Katzenrasse entschieden, die am besten zu Ihrem Lebensstil passt. Planen Sie zu adoptieren oder möchten Sie zu einer Züchterin oder einem Züchter? Welche Wahl Sie auch immer treffen, verantwortungsvolle Katzenhaltung beinhaltet den sicheren und ethischen Erwerb Ihres pelzigen Familienmitglieds.
Seien Sie bereit, viele Fragen zu stellen und erwarten Sie ebenfalls welche im Gegenzug. Verantwortungsbewusste Züchter*innen, Tierheime und Organisationen sollten hoch motiviert sein, das bestmögliche Zuhause für die Tiere in ihrer Obhut zu finden.
Aus einem Tierheim
Wenn Sie sich entscheiden, eine Katze oder ein Kätzchen zu adoptieren, wird Sie ihr Tierheim vor Ort beraten. Teilen Sie so viele Informationen wie möglich, damit sie Sie bestmöglich beraten können.
Von Freunden oder Bekannten
Bevor Sie Ihre Katze mit nach Hause nehmen, überprüfen Sie, ob das Muttertier bei guter Gesundheit ist. Vereinbaren Sie dann so schnell wie möglich einen Termin in ihrer Tierarztpraxis für grundlegende medizinische Untersuchungen und Impfungen.
Von einem Züchter/einer Züchterin
Verantwortungsbewusste Züchter*innen legen immer Wert auf das Wohlergehen der Kätzchen und ihrer Eltern. Besuchen Sie sie, um sicherzustellen, dass die Tiere sicher und angemessen untergebracht sind. Sie sollten auch ärztliche Bescheinigungen oder Gesundheitsprüfungen vorlegen. Sie sind die Expert*innen für den Zeitpunkt der Entwöhnung, die Gesundheitsgeschichte der Eltern und das allgemeine Wohlbefinden.
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