Entdecken Sie unser Sortiment für Katzen
Entdecke unsere ROYAL CANIN® Kitten-Nahrung, die auf jede Wachstumsphase abgestimmt sind
Von der Geburt bis zur Entwöhnung
ROYAL CANIN® BABYCAT MILK ist eine speziell auf die Bedürfnisse von Kätzchen abgestimmte Milch. Die stärkefreie und laktosearme Formel ist von der Geburt bis zur Entwöhnung schonender für die empfindliche Verdauung der Kätzchen.
Entwöhnung bis zum Wachstum
ROYAL CANIN® MOTHER & BABYCAT unterstützt die sich entwickelnden körpereigenen Abwehrkräfte der Kätzchen sowie ihr junges Verdauungssystem während der Entwöhnung.
4 Monate bis zum ausgewachsenen Alter
ROYAL CANIN® KITTEN Trockenahrung ist optimal auf die Zähne von Kätzchen ab 4 Monaten abgestimmt. Sie ist leicht zu kauen und unterstützt eine gesunde Maulhygiene. In diesem Alter verlangsamt sich das Wachstum Ihres Kätzchens, und sein Verdauungssystem wird kräftiger. Nährstoffe wie Stäke werden leichter verdaut und aufgenommen. Zusätzlich zur Trockenahrung können auch Häppchen und Stücke in Gelee oder Soße angeboten werden, um Ihrem Kätzchen eine abwechslungsreiche Nahrung zu bieten.
6 Monate bis zum ausgewachsenen Alter nach der Kastration
ROYAL CANIN® KITTEN STERILISED ist speziell auf die Bedürfnisse kastrierter Kätzchen abgestimmt. Die Nahrung enthält eine Kombination aus Antioxidantien, darunter die Vitamine E und C, zur Unterstützung der Entwicklung ihrer körpereigenen Abwehrkräfte sowie einen angepassten Energiegehalt. Zudem fördert ROYAL CANIN® KITTEN STERILISED die Verdauungsgesundheit durch hochverdauliche Proteine und Präbiokita.
ROYAL CANIN Kitten ist eine Nahrung, die auf die Anforderungen Ihres Kätzchens abgestimmt ist.
In jeder Wachstumsphase ändern sich die Bedürfnisse Ihres Kätzchens.
Schon das kleinste Detail kann einen großen Unterschied in seiner Entwicklung ausmachen.
Royal Canin bietet ein angepasstes Nährstoffprofil, das Kätzchen mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt, die sie benötigen.
Proteine, Mineralien und Vitamine unterstützen das junge Verdauungssystem und die sich entwickelnden körpereigenen Abwehrkräfte Ihres Kätzchens.
Die Wachstumsphasen und Anforderungen Ihres Kätzchens verstehen
Jede Phase der Kittenzeit bringt Neues mit sich. Am Anfang schlafen Kätzchen viel – sehr viel. Doch bevor Sie sich versehen, erkunden sie die ganze Welt um sich herum! Diese Zeit ist voller Entdeckungen, aber auch die empfindlichste Phase im Leben Ihres Kätzchens.
Von Anfang an unterstützt das Kitten Growth Program von Royal Canin die Entwicklung und die körpereigenen Abwehrkräfte Ihres Kätzchens, denn wir wissen, dass die richtige Nahrung die ideale Grundlage für ein gesundes Leben bildet.
Von der Geburt bis zur Entwöhnung
Die stärkefreie und laktosearme Formel ist von der Geburt bis zur Entwöhnung schonender für die empfindliche Verdauung der Kätzchen.
Entwöhnung bis zum Wachstum
4 Monate bis zum Adultalter
ROYAL CANIN® KITTEN Trockenahrung ist perfekt auf die Zähne von Kätzchen ab 4 Monaten abgestimmt. Sie ist leicht zu essen und unterstützt eine gesunde Mundhygiene.
In diesem Alter verlangsamt sich das Wachstum Ihres Kätzchens, und sein Verdauungssystem wird stärker. Nährstoffe wie Stärke werden leichter verdaut und aufgenommen.
Zusätzlich zur Trockenahrung können auch Häppchen und Stücke in Gelee oder Soße gegeben werden, um Ihrem Kätzchen eine abwechslungsreiche Nahrung zu bieten.
6 Monate bis zum Adultalter nach der Kastration/Sterilisation
ROYAL CANIN® KITTEN STERILISED ist speziell auf die Anforderungen kastrierter beziehungsweise sterilisierter Kätzchen abgestimmt. Die Nahrung enthält eine Kombination von Antioxidantien, darunter die Vitamine E und C, zur Unterstützung der Entwicklung ihrer körpereigenen Abwehrkräfte.
ROYAL CANIN® KITTEN STERILISED fördert die Verdauungsgesundheit durch hochverdauliche Proteine und Präbiotika.
Knochenwachstum · Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte · Unterstützung des Mikrobioms · Gewichtsmanagement
Knochenwachstum
Im ersten Lebensjahr müssen die Knochen eines Kätzchens eine viermal höhere Festigkeit als Beton erreichen. Dieses Wachstum mit der richtigen Menge an Proteinen, Vitaminen und Mineralien zu unterstützen, ist entscheidend für die Entwicklung einer stabilen Basis für die kommenden Jahre.