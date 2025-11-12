StartseiteKatzenKategorie-Seite: Kätzchen

Entdecken Sie unser Sortiment für Katzen

 

Kitten

Gesunde Katzen

Rassekatzen

Katzen mit besonderen Bedürfnisse

Katzen mit Vorerkrankungen

Entdecke unsere ROYAL CANIN® Kitten-Nahrung, die auf jede Wachstumsphase abgestimmt sind

royal-canin-krone-symbol-nur-rot-auf-weiß

Von der Geburt bis zur Entwöhnung

ROYAL CANIN® BABYCAT MILK ist eine speziell auf die Bedürfnisse von Kätzchen abgestimmte Milch. Die stärkefreie und laktosearme Formel ist von der Geburt bis zur Entwöhnung schonender für die empfindliche Verdauung der Kätzchen.

Artikel anzeigen
royal-canin-krone-symbol-nur-rot-auf-weiß

Entwöhnung bis zum Wachstum

ROYAL CANIN® MOTHER & BABYCAT unterstützt die sich entwickelnden körpereigenen Abwehrkräfte der Kätzchen sowie ihr junges Verdauungssystem während der Entwöhnung.

Artikel anzeigen
royal-canin-krone-symbol-nur-rot-auf-weiß

4 Monate bis zum ausgewachsenen Alter

ROYAL CANIN® KITTEN Trockenahrung ist optimal auf die Zähne von Kätzchen ab 4 Monaten abgestimmt. Sie ist leicht zu kauen und unterstützt eine gesunde Maulhygiene. In diesem Alter verlangsamt sich das Wachstum Ihres Kätzchens, und sein Verdauungssystem wird kräftiger. Nährstoffe wie Stäke werden leichter verdaut und aufgenommen. Zusätzlich zur Trockenahrung können auch Häppchen und Stücke in Gelee oder Soße angeboten werden, um Ihrem Kätzchen eine abwechslungsreiche Nahrung zu bieten.

Artikel anzeigen
royal-canin-krone-symbol-nur-rot-auf-weiß

6 Monate bis zum ausgewachsenen Alter nach der Kastration

ROYAL CANIN® KITTEN STERILISED ist speziell auf die Bedürfnisse kastrierter Kätzchen abgestimmt. Die Nahrung enthält eine Kombination aus Antioxidantien, darunter die Vitamine E und C, zur Unterstützung der Entwicklung ihrer körpereigenen Abwehrkräfte sowie einen angepassten Energiegehalt. Zudem fördert ROYAL CANIN® KITTEN STERILISED die Verdauungsgesundheit durch hochverdauliche Proteine und Präbiokita.

Artikel anzeigen
royal-canin-krone-symbol-nur-rot-auf-weiß

ROYAL CANIN Kitten ist eine Nahrung, die auf die Anforderungen Ihres Kätzchens abgestimmt ist.

In jeder Wachstumsphase ändern sich die Bedürfnisse Ihres Kätzchens.

Schon das kleinste Detail kann einen großen Unterschied in seiner Entwicklung ausmachen.

Royal Canin bietet ein angepasstes Nährstoffprofil, das Kätzchen mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt, die sie benötigen.

Proteine, Mineralien und Vitamine unterstützen das junge Verdauungssystem und die sich entwickelnden körpereigenen Abwehrkräfte Ihres Kätzchens.

Die Wachstumsphasen und Anforderungen Ihres Kätzchens verstehen

Jede Phase der Kittenzeit bringt Neues mit sich. Am Anfang schlafen Kätzchen viel – sehr viel. Doch bevor Sie sich versehen, erkunden sie die ganze Welt um sich herum! Diese Zeit ist voller Entdeckungen, aber auch die empfindlichste Phase im Leben Ihres Kätzchens.

Von Anfang an unterstützt das Kitten Growth Program von Royal Canin die Entwicklung und die körpereigenen Abwehrkräfte Ihres Kätzchens, denn wir wissen, dass die richtige Nahrung die ideale Grundlage für ein gesundes Leben bildet.

royal-canin-krone-symbol-nur-rot-auf-weiß

Von der Geburt bis zur Entwöhnung

ROYAL CANIN® BABYCAT MILK ist eine speziell auf die Anforderungen von Kätzchen abgestimmte Milch.

Die stärkefreie und laktosearme Formel ist von der Geburt bis zur Entwöhnung schonender für die empfindliche Verdauung der Kätzchen.

royal-canin-krone-symbol-nur-rot-auf-weiß

Entwöhnung bis zum Wachstum

ROYAL CANIN® MOTHER & BABYCAT unterstützt die körpereigenen Abwehrkräfte und das junge Verdauungssystem von Kätzchen während der Entwöhnung
royal-canin-krone-symbol-nur-rot-auf-weiß

4 Monate bis zum Adultalter

ROYAL CANIN® KITTEN Trockenahrung ist perfekt auf die Zähne von Kätzchen ab 4 Monaten abgestimmt. Sie ist leicht zu essen und unterstützt eine gesunde Mundhygiene.

In diesem Alter verlangsamt sich das Wachstum Ihres Kätzchens, und sein Verdauungssystem wird stärker. Nährstoffe wie Stärke werden leichter verdaut und aufgenommen.

Zusätzlich zur Trockenahrung können auch Häppchen und Stücke in Gelee oder Soße gegeben werden, um Ihrem Kätzchen eine abwechslungsreiche Nahrung zu bieten.

royal-canin-krone-symbol-nur-rot-auf-weiß

6 Monate bis zum Adultalter nach der Kastration/Sterilisation

ROYAL CANIN® KITTEN STERILISED ist speziell auf die Anforderungen kastrierter beziehungsweise sterilisierter Kätzchen abgestimmt. Die Nahrung enthält eine Kombination von Antioxidantien, darunter die Vitamine E und C, zur Unterstützung der Entwicklung ihrer körpereigenen Abwehrkräfte.

ROYAL CANIN® KITTEN STERILISED fördert die Verdauungsgesundheit durch hochverdauliche Proteine und Präbiotika.

Knochenwachstum · Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte · Unterstützung des Mikrobioms · Gewichtsmanagement

royal-canin-krone-symbol-nur-rot-auf-weiß

Knochenwachstum

Im ersten Lebensjahr müssen die Knochen eines Kätzchens eine viermal höhere Festigkeit als Beton erreichen. Dieses Wachstum mit der richtigen Menge an Proteinen, Vitaminen und Mineralien zu unterstützen, ist entscheidend für die Entwicklung einer stabilen Basis für die kommenden Jahre.

royal-canin-krone-symbol-nur-rot-auf-weiß

Unterstützung des Immunsystems

Die Muttermilch enthält schützende Antikörper zur Unterstützung der natürlichen Abwehrkräfte des Kätzchens. Bei der Umstellung auf feste Nahrung befindet sich sein Immunsystem jedoch noch in der Entwicklung, weshalb die Nahrung sie beim Aufbau ihres eigenen starken Immunsystems unterstützen kann.
royal-canin-krone-symbol-nur-rot-auf-weiß

Unterstützung des Mikrobioms

Das Mikrobiom deines Kätzchens ist wie ein Mini-Ökosystem, das zur Erhaltung einer gesunden Verdauung beiträgt. Wie beim Menschen wirkt sich die Darmgesundheit eines Kätzchens auf sein allgemeines Wohlbefinden aus. Daher trägt eine Kombination aus Präbiotika und hochverdaulichen Proteinen zur Förderung eines gesunden und ausgewogenen Mikrobioms bei.
royal-canin-krone-symbol-nur-rot-auf-weiß

Gewichtsmanagement

Die Erhaltung eines gesunden Gewichts ist wichtig für die zukünftige Gesundheit und das Wohlbefinden eines Kätzchens. Frühzeitig angelegte gesunde Gewohnheiten sind der Schlüssel zu einem gesunden Leben.

Entdecken Sie unsere verwandten Artikel

Ein Katzenbaby zieht ein: Tipps für den Einzug

Gesunde Ernährung für Kitten

Kitten Gesundheit

Entwicklung von Kitten

Katzenbabys richtig sozialisieren

Kitten richtig erziehen

Fellpflege bei Kitten

Das Verhalten Ihres Kätzchens Verstehen