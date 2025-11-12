In jeder Wachstumsphase ändern sich die Bedürfnisse Ihres Kätzchens.

Schon das kleinste Detail kann einen großen Unterschied in seiner Entwicklung ausmachen.

Royal Canin bietet ein angepasstes Nährstoffprofil, das Kätzchen mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt, die sie benötigen.

Proteine, Mineralien und Vitamine unterstützen das junge Verdauungssystem und die sich entwickelnden körpereigenen Abwehrkräfte Ihres Kätzchens.