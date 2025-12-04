HANDELN FÜR DEN WANDEL

Positive Impulse für Haustiere, Menschen und den Planeten

Ein junges M&#228;dchen sitzt an einem Sandstrand vor dem Meer und h&#228;lt einen Golden Retriever im Arm.

Unsere Nachhaltigkeit

Unsere Tiere können nur auf einem gesunden Planeten florieren. Royal Canin entwickelt sich kontinuierlich weiter, um Katzen- und Hundehalter dabei zu unterstützen, sowohl für das Wohlbefinden ihrer Tiere als auch für das ökologische Gleichgewicht unseres Planeten zu sorgen.

Mehr erfahren
Frau l&#228;chelt gl&#252;cklich, w&#228;hrend sie einen Deutschen Sch&#228;ferhund umarmt.

Die Royal Canin Foundation

Es herrscht der feste Glaube, dass unsere vierbeinigen Begleiter unser Wohlbefinden und unser Leben bereichern. In einer Welt, in der Katzen und Hunde einen immer wichtigeren Platz in unserem Leben einnehmen, zeichnet sich die Royal Canin Foundation durch ihre fürsorgliche Mission und altruistische Vision aus.

Die Website besuchen