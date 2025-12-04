HANDELN FÜR DEN WANDEL
Positive Impulse für Haustiere, Menschen und den Planeten
Unsere Nachhaltigkeit
Unsere Tiere können nur auf einem gesunden Planeten florieren. Royal Canin entwickelt sich kontinuierlich weiter, um Katzen- und Hundehalter dabei zu unterstützen, sowohl für das Wohlbefinden ihrer Tiere als auch für das ökologische Gleichgewicht unseres Planeten zu sorgen.
Die Royal Canin Foundation
Es herrscht der feste Glaube, dass unsere vierbeinigen Begleiter unser Wohlbefinden und unser Leben bereichern. In einer Welt, in der Katzen und Hunde einen immer wichtigeren Platz in unserem Leben einnehmen, zeichnet sich die Royal Canin Foundation durch ihre fürsorgliche Mission und altruistische Vision aus.