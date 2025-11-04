Entdecken Sie unsere Nahrung für Hunden
Entdecken Sie unsere auf jede Wachstumsphase abgestimmte Nahrung für Welpen.
Von der Geburt bis zur Entwhnung
ROYAL CANIN BABYDOG MILK ist eine energie- und proteinreiche Nahrung, die mit DHA angereichert wurde. Die Rezeptur ist der Muttermilch der Hndin so hnlich wie mglich nachempfunden, um ein gesundes und gleichmiges Wachstum optimal zu untersttzen.
Entwhnungs bis zu 2 Monaten
ROYAL CANIN® STARTER MOTHER & BABYDOG ist eine einzigartige Lösung zur Deckung der Anforderungen von Hündinnen und ihren Welpen in fünf wichtigen Lebensphasen: Trächtigkeit, Geburt, Säugephase, Entwöhnungsphase und Wachstum bis zum Alter von 2 Monaten.
2 Monate bis zum Erwachsenenalter
ROYAL CANIN PUPPY Nahrung ist speziell auf die Bedrfnisse von Welpen abgestimmt – je nach ihrer Gre. Whrend des Wachstums wird der Welpe sozialisiert und macht vielfltige neue Erfahrungen mit seiner Umgebung, anderen Menschen und unbekannten Situationen. Daheeine natrlichen Abwehrkrfte gezielt zu untersttzen.
ROYAL CANIN® PUPPY Nahrung ist auf die Anforderungen jedes Welpen entsprechend seiner Größe abgestimmt.
Während des Heranwachsen wird ein Welpe sozialisiert und macht wichtige Erfahrungen mit neuen Situationen, Menschen und seiner Umgebung. In dieser sensiblen Phase ist die Unterstützung seiner natürlichen Abwehrkräfte von besonderer Bedeutung.
Unser exklusives Sortiment an Nahrung für heranwachsende Welpen enthält eine ausgewogene Kombination aus Antioxidantien – darunter die Vitamine E und C –, die die körpereigene Abwehrkräfte Ihres Welpen in jeder Wachstumsphase gezielt stärken.
DIE WACHSTUMSPHASEN UND ANFORDERUNGEN IHRES WELPEN VERSTEHEN
Welpen sind voller Energie und Lebensfreude. Trotz ihres verspielten Wesens befinden sie sich in einer entscheidenden Phase ihrer Entwicklung: Sie entdecken ihre Umwelt, sammeln erste Erfahrungen, und ihr Körper durchläuft tiefgreifende Veränderungen – ihre Knochen stärken sich, das Gehirn entwickelt sich rasant.
Anfangs sind sie vollständig auf ihre Mutter angewiesen, doch innerhalb eines Jahres werden sie zu selbstständigen, selbstbewussten Junghunden. Für ein gesundes Wachstum benötigen sie in dieser sensiblen Zeit eine gezielte, bedarfsgerechte Unterstützung.
Von der Geburt bis zur Entwöhnung
ROYAL CANIN® BABYDOG MILK ist eine energie- und proteinreiche Nahrung, die mit DHA angereichert wurde. Die Rezeptur ist der Muttermilch so ähnlich wie möglich und unterstützt dadurch ein gesundes, gleichmäßiges Wachstum.
Dank ihrer speziellen Zusammensetzung ist ROYAL CANIN® BABYDOG MILK besonders gut für das empfindliche Verdauungssystem junger Welpen geeignet: Sie enthält keine Stärke – die Welpen in diesem Alter noch nicht verdauen können – und trägt gleichzeitig zu einem ausgewogenen Gleichgewicht der Darmflora bei.
Entwöhnung bis zu 2 Monaten
ROYAL CANIN® STARTER MOTHER & BABYDOG bietet eine durchdachte Lösung zur Unterstützung von Hündinnen und ihren Welpen in fünf entscheidenden Lebensphasen: Trächtigkeit, Geburt, Säugezeit, Entwöhnung und Wachstum bis zum Alter von zwei Monaten.
Die Nährstoffzusammensetzung ist speziell auf den erhöhten Energiebedarf säugender Hündinnen abgestimmt.
Diese besondere Nahrung eignet sich ideal für die Entwöhnungsphase und erleichtert den Übergang von Muttermilch zu fester Nahrung. Die Trockennahrung lässt sich mühelos zu einer breiartigen Konsistenz aufweichen, die sowohl von der Hündin als auch von ihren Welpen gerne angenommen wird.
2 Monate bis zum Adultalter
ROYAL CANIN® PUPPY Nahrung ist speziell auf die individuellen Bedürfnisse von Welpen abgestimmt – je nach ihrer Größe und Entwicklungsphase.
Während des Wachstums wird ein Welpe sozialisiert, lernt neue Situationen kennen, begegnet verschiedenen Menschen und erkundet seine Umgebung. In dieser sensiblen Lebensphase ist es besonders wichtig, seine natürlichen Abwehrkräfte gezielt zu unterstützen.
Unser exklusives Sortiment an Nahrung für heranwachsende Welpen enthält eine bewährte Kombination aus Antioxidantien – darunter die Vitamine E und C –, die die körpereigene Abwehrkräfte in jeder Entwicklungsphase stärken.
Versorgen Sie Ihren Welpen vom ersten Tag an mit den passenden Nährstoffen und lassen Sie ihn regelmäßig tierärztlich untersuchen, damit er gesund und kräftig aufwachsen kann.
ROYAL CANIN® JUNIOR wurde speziell für die Bedürfnisse von Welpen großer Rassen im Alter von 8 bis 18 bzw. 24 Monaten entwickelt.
Gehirnentwicklung
Was steht auf dem Spiel
Das erste Jahr ist eine intensive und wichtige Entwicklungszeit für die Reifung des Gehirns, des Sehvermögens und der Verhaltensweisen deines Welpen.
Ernährungsphysiologische Antwort
Die mit Omega-3-Fettsäuren (DHA) angereicherte Formel unterstützt nachweislich die Entwicklung des Gehirns.
Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte
Was steht auf dem Spiel
Nach der Entwöhnungsphase lässt der Schutz der mütterlichen Abwehrkräfte mit der Zeit nach, sodass dein Welpe Unterstützung beim Aufbau der körpereigenen Abwehrkräfte benötigt
Ernährungsphysiologische Antwort
Eine Formel mit einem wissenschaftlich erprobten Komplex, einschließlich der Vitamine E und C, zur Förderung der Entwicklung eines gesunden Immunsystems.
Unterstützung des Mikrobioms
Was steht auf dem Spiel
Welpen haben ein empfindliches Verdauungssystem. Ihre Darmmikrobiota stellt sich langsam von Mutter- oder Ersatzmilch auf festes Futter um. Die Entwicklung ihrer Verdauungsenzyme und ihres Darms ist noch nicht abgeschlossen.
Ernährungsphysiologische Antwort
Eine Kombination aus Präbiotika (MOS) und hochverdaulichen Proteinen zur Förderung eines gesunden Gleichgewichts der Darmmikrobiota für eine gesunde Verdauung.
Gewichtsmanagement
Was steht auf dem Spiel
Gewichtsprobleme können bei Welpen schon früh auftreten und sich negativ auf ihre zukünftige Gesundheit und ihr Wohlbefinden auswirken. Frühzeitig angelegte gesunde Gewohnheiten sind der Schlüssel zur lebenslangen Unterstützung deines Haustiers.
Ernährungsphysiologische Antwort
Eine Formel mit ausgewogenen Nährstoffen und einer angepassten Energiezufuhr zur Sättigung des Appetits und zur Deckung des wachsenden Nährstoffbedarfs, ohne Beeinträchtigung des Gewichts.