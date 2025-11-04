ROYAL CANIN® PUPPY Nahrung ist speziell auf die individuellen Bedürfnisse von Welpen abgestimmt – je nach ihrer Größe und Entwicklungsphase.

Während des Wachstums wird ein Welpe sozialisiert, lernt neue Situationen kennen, begegnet verschiedenen Menschen und erkundet seine Umgebung. In dieser sensiblen Lebensphase ist es besonders wichtig, seine natürlichen Abwehrkräfte gezielt zu unterstützen.

Unser exklusives Sortiment an Nahrung für heranwachsende Welpen enthält eine bewährte Kombination aus Antioxidantien – darunter die Vitamine E und C –, die die körpereigene Abwehrkräfte in jeder Entwicklungsphase stärken.

Versorgen Sie Ihren Welpen vom ersten Tag an mit den passenden Nährstoffen und lassen Sie ihn regelmäßig tierärztlich untersuchen, damit er gesund und kräftig aufwachsen kann.

ROYAL CANIN® JUNIOR wurde speziell für die Bedürfnisse von Welpen großer Rassen im Alter von 8 bis 18 bzw. 24 Monaten entwickelt.