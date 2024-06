Ab dem Tag, an dem Sie Ihren Welpen abholen, sollten Sie sich mehrere Tage Zeit für Ihr neues Familienmitglied nehmen. Sie sollten zu Hause sein und sich um den Welpen und seine Eingewöhnung kümmern können. Die ersten Tage sollten ruhig ablaufen mit sehr wenigen Besuchern, sodass sich Ihr Welpe einleben kann, ohne dass zu viel los ist. Holen Sie ihn möglichst am Morgen ab, damit er den ganzen Tag Zeit hat, sich an seine neue Umgebung zu gewöhnen.