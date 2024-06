Welpen haben ein sehr empfindliches Verdauungssystem. Plötzliche Veränderungen in ihrer Nahrung können Verdauungsstörungen verursachen. Geben Sie Ihrem Welpen daher während der Eingewöhnungsphase in den ersten Tagen am besten dasselbe Futter wie der Vorbesitzer. Danach können Sie Ihren Welpen langsam auf das von Ihnen bevorzugte Welpenfutter umstellen, das das Wachstum Ihres Hundes unterstützen sollte.



Die richtige Ernährung ist für die Gesundheit, das Wachstum und die Entwicklung Ihres Welpen entscheidend. In jeder Phase benötigt er spezifische Nährstoffe in einer bestimmten Menge, die auf die Größe der jeweiligen Rasse abgestimmt ist. Daher empfehlen wir, ein qualitativ hochwertiges Welpenfutter basierend auf dem Alter und der erwarteten Endgröße Ihres Hundes auszuwählen.