Katzen sind sehr sensibel und können ihr Futter aus mehreren Gründen ablehnen. Sie fressen am liebsten an einem ruhigen Ort, der nicht gut einsehbar ist und von dem sie leicht fliehen könnten. Außerdem sollte ihr Fressnapf nicht in der Nähe ihrer Katzentoilette stehen. Der Fressnapf sollte auch nicht direkt neben der Wasserschale stehen, um zu verhindern, dass Futter in das Trinkwasser fällt. Der Fütterungsbereich Ihrer Katze sollte sich außerdem nicht direkt neben Ihrem Esstisch befinden.

Reduzieren Sie die Störungen während der Fütterungszeit Ihres Kätzchen so weit wie möglich. Zu möglichen Störungen können beispielsweise Besucher und laute Geräusche verursacht durch Staubsauger oder Haartrockner zählen.