Von der Geburt bis zum Erwachsenenalter gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihre Katze dabei unterstützen können, gesund und zufrieden zu sein, einschließlich ihrer Ernährung und wie sie eine Beziehung zu ihrem Futter aufbaut.

Das Kätzchen im Alter bis zu vier Wochen füttern

Von der Geburt bis zu einem Monat wird das Kätzchen von seiner Mutter gesäugt und erhält die gesamte Nahrung, die es benötigt, über die Milch. Zunächst bekommt es Kolostrum – eine milchähnliche Flüssigkeit, die das Immunsystem in seinem jungen Alter unterstützt – gefolgt von Milch. Wenn Ihr Tierarzt Ihnen dazu rät, können Sie dem neugeborenen Katzenbaby Milch geben, um sicherzustellen, dass es alles bekommt, was es braucht. Dies ist besonders wichtig, wenn die Mutter keine Milch oder nicht genug Milch hat oder wenn der Wurf sehr groß ist.

Zuerst kann Ihr Kätzchen ein wenig an Gewicht verlieren, bis es gelernt hat zu saugen. Danach sollte es jedoch stetig an Gewicht zunehmen – wiegen Sie es jeden Tag und konsultieren Sie Ihren Tierarzt, wenn das Gewicht stagniert oder sinkt. Das Beste, was Sie in dieser Zeit tun können, ist sicherzustellen, dass Ihre Kätzchen und ihre Mutter sicher und ungestört sind und sie in Ruhe fressen können.

Ernährung für Ihr Kätzchen ab vier Wochen bis zu vier Monaten

Mit vier Wochen zeigt Ihr Kätzchen Interesse an festem Futter und Sie können anfangen, die Milch abzusetzen. Machen Sie dies, indem Sie eine Trockenfutterkrokette mit Milch oder mit Wasser zu einer matschigen Konsistenz rehydrieren, damit Ihr Kätzchen sie leicht fressen kann. Sie können stattdessen auch Nassfutter verwenden. Wählen Sie ein Futter, das speziell für Kätzchen entwickelt wurde und das ihr Wachstum unterstützt. Das Futter sollte beispielsweise mit Antioxidantien angereichert sein, um die Produktion von Antikörpern zu stimulieren, da die Immunität, die sie von ihrer Mutter erhalten haben, mit dem Absetzen der Milch abnimmt.

Beginnen Sie, gute Fressgewohnheiten festzulegen, indem Sie sicherstellen, dass Sie den Futter-, Spiel-, Schlaf- und Katzentoilettenbereich trennen. Etwas, das Ihr Kätzchen auf ganz natürliche Weise tun würde. Sorgen Sie für ausreichend frisches Wasser, damit Ihr Kätzchen immer genug zu trinken hat.