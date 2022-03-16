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Kitten product pack shot including wet and dry products

Ermöglichen Sie Ihrem Kitten den besten Start ins Leben

ROYAL CANIN hat eine Reihe von Katzenfutterformeln entwickelt, um das Wachstum und die Entwicklung Ihres Kätzchens optimal zu unterstützen.
Sacred Birman kitten standing in black and white on a white background

Unterstützen Sie das Wachstum und die Entwicklung mit den optimalen Nährstoffen

Die spezielle Kittennahrung wurde entwickelt, um in den ersten Lebenswochen maximale Unterstützung zu bieten. Die Bedürfnisse von Katzen ändern sich jedoch mit zunehmendem Alter. Kitten haben einen doppelt so hohen Energiebedarf wie erwachsene Katzen und einen sehr sensiblen Verdauungstrakt. Eine bedarfsgerechte Kittennahrung ist auf die Ernährungsbedürfnisse von Katzen im Wachstum abgestimmt.

British Shorthair kitten in black and white eating from a red bowl

Kätzchen richtig füttern

Befolgen Sie die Fütterungsempfehlungen  auf der Verpackung Ihres Katzenfutters, damit Ihr Kitten die richtige Menge an Futter erhält. Vermeiden Sie zusätzliche Leckerchen und stellen Sie sicher, dass immer frisches Trinkwasser verfügbar ist.

Katzenfutter sollte alle Vitamine und Mineralien enthalten, die für eine gesunde Entwicklung erforderlich sind. Antioxidantien unterstützen die natürlichen Abwehrkräfte und EPA sowie DHA sich wichtig für eine ordnungsgemäße Entwicklung des Zentralnervensystems.

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