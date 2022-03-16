Befolgen Sie die Fütterungsempfehlungen auf der Verpackung Ihres Katzenfutters, damit Ihr Kitten die richtige Menge an Futter erhält. Vermeiden Sie zusätzliche Leckerchen und stellen Sie sicher, dass immer frisches Trinkwasser verfügbar ist.



Katzenfutter sollte alle Vitamine und Mineralien enthalten, die für eine gesunde Entwicklung erforderlich sind. Antioxidantien unterstützen die natürlichen Abwehrkräfte und EPA sowie DHA sich wichtig für eine ordnungsgemäße Entwicklung des Zentralnervensystems.