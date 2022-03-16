Ermöglichen Sie Ihrem Kitten den besten Start ins Leben
ROYAL CANIN hat eine Reihe von Katzenfutterformeln entwickelt, um das Wachstum und die Entwicklung Ihres Kätzchens optimal zu unterstützen.
Unterstützen Sie das Wachstum und die Entwicklung mit den optimalen Nährstoffen
Die spezielle Kittennahrung wurde entwickelt, um in den ersten Lebenswochen maximale Unterstützung zu bieten. Die Bedürfnisse von Katzen ändern sich jedoch mit zunehmendem Alter. Kitten haben einen doppelt so hohen Energiebedarf wie erwachsene Katzen
und einen sehr sensiblen Verdauungstrakt. Eine bedarfsgerechte
Kittennahrung ist auf die Ernährungsbedürfnisse von Katzen im Wachstum
abgestimmt.
Kätzchen richtig füttern
Befolgen Sie die Fütterungsempfehlungen auf der Verpackung Ihres Katzenfutters, damit Ihr Kitten die richtige Menge an Futter erhält. Vermeiden Sie zusätzliche Leckerchen und stellen Sie sicher, dass immer frisches Trinkwasser verfügbar ist.
Katzenfutter sollte alle Vitamine und Mineralien enthalten, die für eine gesunde Entwicklung erforderlich sind. Antioxidantien unterstützen die natürlichen Abwehrkräfte und EPA sowie DHA sich wichtig für eine ordnungsgemäße Entwicklung des Zentralnervensystems.
Katzenfutter sollte alle Vitamine und Mineralien enthalten, die für eine gesunde Entwicklung erforderlich sind. Antioxidantien unterstützen die natürlichen Abwehrkräfte und EPA sowie DHA sich wichtig für eine ordnungsgemäße Entwicklung des Zentralnervensystems.