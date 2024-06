Tipps zur richtigen Pflege Ihres neuen Kätzchens

Kätzchen verbringen einen Großteil des Tages damit, sich selbst zu pflegen. Aber gerade in Zeiten des Fellwechsels benötigen Sie Unterstützung durch Ihren Halter.

Die Pflege Ihres Kätzchens fördert nicht nur die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Kittens, sondern hilft Ihnen auch, eine Verbindung aufzubauen.

Die richtige Fellpflege bei Kitten

Durch regelmäßiges Bürsten können Haarballen vermieden werden, die sich im Magen ansammeln können. Zudem haben Sie gleichzeitig die Möglichkeit, nach Parasiten wie Flöhen und Zecken Ausschau zu halten.

Wie man das Fell eines Kätzchens bürsten sollte

Gewöhnen Sie Ihr Kitten vorsichtig daran, gebürstet oder gekämmt zu werden.

Kämmen Sie Ihr Kätzchen immer mit und dann entgegen der Wachstumsrichtung, um lose Haare und kleine Knoten vorsichtig zu entfernen.

Hat sich ein Knoten gebildet, seien Sie sanft und geduldig, damit Sie Ihrem Kitten nicht weh tun.

Beenden Sie die Pflegesitzung mit einem Spiel, damit die Pflege für Ihr Kätzchen mit einem positiven Gefühl verbunden ist.

Im Frühling und Sommer, in der Fellwechselzeit, ist ein häufigeres Bürsten erforderlich. Verwenden Sie vor dem Bürsten einen Massagehandschuh aus Gummi, um lose Haare leichter entfernen zu können.

Wie man kurzhaarige Katzen pflegt

Wöchentliches Bürsten ist ausreichend für kurzhaarige Katzen. Verwenden Sie vor dem Bürsten einen Massagehandschuh aus Gummi, um lose Haare leichter entfernen zu können. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine weiche Bürste mit Naturseidenborsten, um das Fell nicht zu schonen.

Wie man Katzen mit mittellangem Fell und Perserkatzen pflegt

Täglich ein paar Minuten Bürsten vermeidet Verknotungen und entfernt Schmutz. Am besten eignet sich hierfür ein großer Zahnmetallkamm. Bei der Verwendung eines Kammes ist Vorsicht geboten. Der Kamm dringt tiefer in das Fell ein als eine Bürste. Dies bedeutet, dass das Risiko einer Hautreizung größer ist. Nehmen Sie sich also Zeit, um einen guten Kamm auszuwählen.

Wie man die Krallen eines Kätzchens kürzt

Kätzchen benutzen ihre Krallen, um ihr Territorium zu markieren. Um Verletzungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, dem Kätzchen wenn nötig die Krallen zu kürzen. Das Kürzen der Krallen muss vorsichtig erfolgen, damit diese nicht verletzt werden. Es ist wichtig, frühzeitig zu beginnen, damit sich die Kleinen bereits in jungen Jahren an den Vorgang gewöhnen können.

Fragen Sie Ihren Tierarzt – Bevor Sie beginnen, die Krallen Ihrer Katze zu kürzen, sollten Sie Ihren Tierarzt bitten, zu erklären, welchen Teil der Kralle Sie schneiden können, ohne Schmerzen und Blutungen zu verursachen.

Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihre Katze sich wohl fühlen. Wählen Sie einen ruhigen und bequemen Sitzplatz und legen Sie Ihr Kätzchen auf den Schoß. Versuchen Sie es nur behutsam zu fixieren und üben Sie keinen Zwang aus. Machen Sie zwischendurch Pausen, loben und beruhigen Sie Ihr Kätzchen.

Kürzen Sie nur den untersten Teil der weißen Krallenspitze und halten Sie dabei einen großen Abstand zum oberen Ende der Kralle, wo sich Nerven- und Blugefässe befinden. Bei dunklen Krallen sind diese nicht erkennbar. Wenn Sie zu weit kürzen, besteht die Gefahr, dass Sie die Katze verletzen und es zu bluten beginnt.

Nehmen Sie sich Zeit – Es ist besser, mehrmals ein wenig zu kürzen, als zu viel auf einmal.

Die Krallen eines Kätzchens sind ein guter Indikator für seine Gesundheit. Zu harte oder zu weiche Krallen sind Anzeichen einer möglichen Mangelernährung oder eines Bakterienbefalls. Wenn Sie eines dieser Anzeichen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.