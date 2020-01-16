Gleichermaßen sollte in jeder Lebensphase Ihrer Katze eine Ernährungsumstellung nur schrittweise vorgenommen werden. Einige Katzen sind neuem Futter gegenüber misstrauisch. Dieses vermeidende Verhalten wird als Neophobie, als Angst vor dem Neuen, bezeichnet. Es wird angenommen, dass dieses Verhalten eine Art Schutz gegen die Aufnahme von giftigen oder verdorbenen Lebensmitteln ist. Aus diesem Grund ist es besser, neues Futter schrittweise einzuführen und mögliche Stressfaktoren zu reduzieren, damit Ihre Katze keine Abneigung gegen das neue Futter entwickelt.