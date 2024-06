Welches Futter ist für Kätzchen geeignet?

Sollten Sie Kätzchen rohes Futter füttern?

Obwohl das Füttern Ihres Kätzchens mit einer Rohkost-Diät – bei der ungekochtes Fleisch mit anderen Zutaten zu Hause gemischt wird – auch seine Vorteile haben kann, ist es wichtig zu verstehen, welche Risiken dies für die Gesundheit Ihres Kätzchens mit sich bringen kann.

Erstens garantieren hausgemachte Lebensmittel ohne spezifische, professionelle Nährstoffberechnung nicht die erforderliche Ausgewogenheit der für das Wachstum wesentlichen Nährstoffe. Die meisten hausgemachten Zubereitungen weisen einen Mangel an mindestens einem von mehreren wichtigen Nährstoffen auf. Darüber hinaus kann ein rohes Lebensmittel durch Bakterien kontaminiert sein, die eine Lebensmittelvergiftung verursachen können.

Wann sollte ich das Futter meines Kätzchens wechseln?

Nach vier Wochen zeigt Ihr Kätzchen Interesse an festem Futter – normalerweise dem, was seine Mutter erhält! Von diesem Punkt an können Sie Trockenfutterkroketten in Wasser oder Kätzchenmilch einweichen, damit sie eine weichere Konsistenz erhalten, und das Kätzchen riechen, naschen und fressen lassen.

Wenn Ihr Kätzchen bei seiner Ankunft in Ihrem Zuhause schon etwas älter war, halten Sie sich am besten an das Futter, das der ursprüngliche Züchter oder Besitzer Ihrem Kätzchen gegeben hat, um Verdauungsstörungen und unnötigen Stress zu vermeiden. Wenn es sich eingewöhnt hat, können Sie langsam auf ein anderes Futter umsteigen, indem Sie über einen Zeitraum von sieben Tagen immer größere Mengen des neuen Futters mit dem alten mischen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Ernährungsoption für Ihr Kätzchen am besten geeignet ist, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt, der Sie weiter beraten kann.