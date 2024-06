ROYAL CANIN Mini Adult kapsička ve šťávě pro dospělé psy malých plemen

PODROBNNOSTI PRODUKTU

Krmivo ROYAL CANIN® Mini Adult in Gravy je speciálně vytvořeno s ohledem na všechny nutriční potřeby vašeho malého dospělého psa. ROYAL CANIN® Mini Adult in Gravy je vhodný pro všechny malé psy ve věku od 10 měsíců do 12 let s hmotností do 10 kg. Formulace specifických živin v ROYAL CANIN® Mini Adult in Gravy pomáhá podporovat trávení vašeho psa a také pomáhá udržovat dobrou rovnováhu střevní flóry. Pečlivě upravený obsah energie v krmivu ROYAL CANIN® Mini Adult in Gravy pomáhá udržovat ideální váhu u psů malých plemen, jako je ten váš. A co víc, ROYAL CANIN® Mini Adult in Gravy je také obohacen o živiny, které pomáhají podporovat zdravou kůži a srst vašeho dospělého psa, jako jsou Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA. Aby bylo vyhověno individuálním preferencím každého psa, je ROYAL CANIN® Mini Adult k dispozici také jako suché krmivo ve formě granulí. Pokud uvažujete o kombinovaném krmení, jednoduše postupujte podle krmné tabulky, abyste zajistili, že váš pes dostane přesné množství vlhkého i suchého krmiva.

