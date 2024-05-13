Přístup společnosti Royal Canin k výživě
Ve společnosti Royal Canin se zaměřujeme na pochopení jedinečných potřeb domácích koček a psů. Všechno, co děláme, směřuje k vytvoření přesných receptur výživy, které jim pomohou mít dlouhý a zdravý život. Spíše než trendy v lidské výživě nebo preferencemi majitelů domácích mazlíčků se při výzkumu a vývoji všech našich produktů řídíme poznatky inovativní vědy o výživě a pozorováním koček a psů.
Jaké základní živiny kočky a psi potřebují
Porozumět tomu, jaké živiny jsou důležité a jak vašemu mazlíčkovi pomáhají, může být obtížné. V posledních 50 letech strávily naše týmy zabývající se výživou a výzkumem a naši partneři v péči o domácí mazlíčky bezpočet hodin zkoumáním výživových potřeb koček a psů, aby pochopili zásadní úlohu živin ve zdravém životním stylu. Zjistěte více o živinách v krmivu vašeho mazlíčka a proč jsou tak důležité.
Výživa přizpůsobená jedinečným potřebám
Své vědecké poznatky jsme dali do služeb zdraví a pohody domácích mazlíčků. Společnost Royal Canin, kterou v roce 1968 založil veterinář, byla vždy odborníkem na zdravou výživu zvířat. Každý krok inovačního procesu se vždy řídí jedinečnými potřebami koček a psů, abychom mohli vyvíjet přesná výživová řešení. Podívejte se, jak přizpůsobujeme naše jedinečná krmiva potřebám každého domácího mazlíčka.
Naše filozofie výživy
Společnost Royal Canin stojí v čele vývoje vědecky koncipované výživy již více než 50 let. Náš přístup k výživě se již od prvního dne zakládal na vědeckých faktech a neustále se opíral o výzkumy veterinářů, odborníků na výživu a vědců z celého světa.
Vysvětlení složek krmiva pro domácí mazlíčky
Víme, že hodnota jednotlivých složek krmiva závisí na kvalitě surovin, na tom, jak a kdy jsou začleněny do stravy a jak jsou zpracovány. Proto si suroviny vybíráme na základě jejich schopnosti poskytovat vysoce kvalitní živiny speciálně přizpůsobené potřebám koček a psů. Zjistěte více o typech surovin, o tom, co skutečně znamenají pro výživu vašeho mazlíčka, a o tom, jak nám náš přístup umožňuje vybírat suroviny udržitelným způsobem.
