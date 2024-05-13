Přístup společnosti Royal Canin k výživě

Ve společnosti Royal Canin se zaměřujeme na pochopení jedinečných potřeb domácích koček a psů. Všechno, co děláme, směřuje k vytvoření přesných receptur výživy, které jim pomohou mít dlouhý a zdravý život. Spíše než trendy v lidské výživě nebo preferencemi majitelů domácích mazlíčků se při výzkumu a vývoji všech našich produktů řídíme poznatky inovativní vědy o výživě a pozorováním koček a psů.

Article

9 articles

Jaké základní živiny kočky a psi potřebují

Porozumět tomu, jaké živiny jsou důležité a jak vašemu mazlíčkovi pomáhají, může být obtížné. V posledních 50 letech strávily naše týmy zabývající se výživou a výzkumem a naši partneři v péči o domácí mazlíčky bezpočet hodin zkoumáním výživových potřeb koček a psů, aby pochopili zásadní úlohu živin ve zdravém životním stylu. Zjistěte více o živinách v krmivu vašeho mazlíčka a proč jsou tak důležité.
Vysvětlení základních živin

Výživa přizpůsobená jedinečným potřebám

Své vědecké poznatky jsme dali do služeb zdraví a pohody domácích mazlíčků. Společnost Royal Canin, kterou v roce 1968 založil veterinář, byla vždy odborníkem na zdravou výživu zvířat. Každý krok inovačního procesu se vždy řídí jedinečnými potřebami koček a psů, abychom mohli vyvíjet přesná výživová řešení. Podívejte se, jak přizpůsobujeme naše jedinečná krmiva potřebám každého domácího mazlíčka.
Prozkoumat přizpůsobenou výživu

Naše filozofie výživy

Společnost Royal Canin stojí v čele vývoje vědecky koncipované výživy již více než 50 let. Náš přístup k výživě se již od prvního dne zakládal na vědeckých faktech a neustále se opíral o výzkumy veterinářů, odborníků na výživu a vědců z celého světa.
Naše filozofie výživy

Vysvětlení složek krmiva pro domácí mazlíčky

Víme, že hodnota jednotlivých složek krmiva závisí na kvalitě surovin, na tom, jak a kdy jsou začleněny do stravy a jak jsou zpracovány. Proto si suroviny vybíráme na základě jejich schopnosti poskytovat vysoce kvalitní živiny speciálně přizpůsobené potřebám koček a psů. Zjistěte více o typech surovin, o tom, co skutečně znamenají pro výživu vašeho mazlíčka, a o tom, jak nám náš přístup umožňuje vybírat suroviny udržitelným způsobem.
Vysvětlení složek krmiva

Prozkoumejte články o výživě

Szary kot w kuchni jedzący z czerwonej miski

Je domácí krmivo pro mou kočku zdravou volbou?

dog food

Je moje krmivo pro kočky nebo psy výživné?

Adult Maine Coon cat lying down on wooden floor

Péče o zdraví trávicí soustavy vaší kočky

Dospělý Jack Russell teriér ležící doma na dřevěné podlaze

Trávicí soustava u psa: Pozor na krmení zbytky od stolu

Royal Canin factory in France

Bezpečnost krmiva pro domácí mazlíčky: Na co se zeptat výrobce krmiva

Small dog stood indoors next to a red dog food bowl

Mám krmit svého psa doma připravovaným jídlem?

Muž drží v ruce pšenici na poli

Nutriční hodnota obilovin v krmivu pro kočky a psy

Dospělá kočka a dospělý pes leží spolu doma na podlaze v kuchyni

Proč je taurin pro kočky a psy tak důležitý

Porozumění vedlejším produktům v krmivu pro kočky a psy

Lajkovat a sdílet tuto stránku