Každé zvířátko je jedinečné A stejně tak i jejich výživové potřeby
Každé zvířátko je jedinečné A stejně tak i jejich výživové potřeby
Představujeme naši novou řadu Feline Healthy Ageing
Vysoká podpora jedinečných výživových potřeb vaší stárnoucí kočky PODPOŘTE JEDINEČNÉ VÝŽIVOVÉ POTŘEBY VAŠÍ STÁRNOUCÍ KOČKY
Představujeme Royal Canin Fussy
Všechny výhody tří produktů v jedné nové, na míru šité receptuře
Představujeme naši novou řadu doplňků.
Speciálně vyvinuto k podpoře měnících se potřeb psů a k udržení jejich zdraví zevnitř.
Objevte naše produkty
Najděte ideální plemeno psa
4 minuty
1
Odpovězte na otázky o svém životním stylu
2
Získejte doporučení ideálního plemene
3
Získejte podrobné informace o svém oblíbeném plemeni
Podívejte se na náš veterinární sortiment
Zdravotní problémy vyžadují specifická řešení. Proto jsme vyvinuli řadu produktů určených veterinárním lékařům, které podporují uzdravování.
3 minuty
Najděte ten správný produkt
1
Odpovězte na otázky týkající se vašeho mazlíčka
2
Získejte doporučení na míru
3
Odemkněte sledování zdraví vašeho mazlíčka
Dnes jsou naše produkty prodávány ve více než 100 zemích
Objevte naše základní programy pro růst domácích zvířat
To, co koťata a štěňata dělají a jedí během prvních měsíců, ovlivní zbytek jejich života. Jsme tu, abychom vás tímto životním okamžikem provedli.
Objevte plemena
Objevte to nejlepší ze znalostí plemen v naší oficiální knihovně plemen.
Středobodem všech našich iniciativ v oblasti udržitelnosti jsou zvířata, planeta a lidé.Víc informací
Komunita Royal Canin
V současné době spolupracuje více než 8 000 spolupracovníků společnosti Royal Canin s nejlepšími odborníky na celém světě na rozvoji zdraví zvířat prostřednictvím výživy.