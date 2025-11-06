Každé zvířátko je jedinečné

Představujeme naši novou řadu Feline Healthy Ageing

Vysoká podpora jedinečných výživových potřeb vaší stárnoucí kočky PODPOŘTE JEDINEČNÉ VÝŽIVOVÉ POTŘEBY VAŠÍ STÁRNOUCÍ KOČKY
Představujeme Royal Canin Fussy

Všechny výhody tří produktů v jedné nové, na míru šité receptuře
Představujeme naši novou řadu doplňků.

Speciálně vyvinuto k podpoře měnících se potřeb psů a k udržení jejich zdraví zevnitř.
Objevte naše produkty

Kitten packages

Produkty pro koťata

Puppy packages

Produkty pro štěňata

Cat packages

Produkty pro kočky

Dog packages

Produkty pro psy

Najděte ideální plemeno psa

Odpovězte na otázky o svém životním stylu

Získejte doporučení ideálního plemene

Získejte podrobné informace o svém oblíbeném plemeni

Podívejte se na náš veterinární sortiment

Zdravotní problémy vyžadují specifická řešení. Proto jsme vyvinuli řadu produktů určených veterinárním lékařům, které podporují uzdravování.
Veterinární řada pro kočkyVeterinární řada pro psy
Najděte ten správný produkt
Najděte ten správný produkt
Najděte ten správný produkt

Odpovězte na otázky týkající se vašeho mazlíčka

Získejte doporučení na míru

Odemkněte sledování zdraví vašeho mazlíčka

Novinky

Dogs and your mental health

Nezávislý test potvrdil kvalitu krmiv Royal Canin pro koťata a štěňata

Dnes jsou naše produkty prodávány ve více než 100 zemích

Objevte naše základní programy pro růst domácích zvířat

To, co koťata a štěňata dělají a jedí během prvních měsíců, ovlivní zbytek jejich života. Jsme tu, abychom vás tímto životním okamžikem provedli.
KoťataŠtěňata
Objevte plemena

Objevte to nejlepší ze znalostí plemen v naší oficiální knihovně plemen.
Plemena kočekPlemena psů

Středobodem všech našich iniciativ v oblasti udržitelnosti jsou zvířata, planeta a lidé.

Komunita Royal Canin

V současné době spolupracuje více než 8 000 spolupracovníků společnosti Royal Canin s nejlepšími odborníky na celém světě na rozvoji zdraví zvířat prostřednictvím výživy.
