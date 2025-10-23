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Fussy
Fussy
Fussy
Fussy
Fussy
Fussy
Fussy
Fussy
Fussy
Fussy
Fussy
Fussy
Fussy
Fussy
Fussy
Fussy
Fussy

Fussy

Suché krmivo pro kočky

Kompletní krmivo pro dospělé kočky

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Velikosti k dispozici

400 gg 400

2 kgkg 2

4 kgkg 4

10 kgkg 10

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PODROBNOSTI PRODUKTU

ROYAL CANIN® Fussy je naše vysoce chutná řada, speciálně navržená pro kočky, které jsou velmi vybíravé. Krmit vybíravé jedlíky může být náročné a naše účinné složení nabízí jednoduché řešení. Toto na míru šité krmivo je nutričně vyvážené a velmi chutné, se speciální kombinací vůní a křupavé textury granulí. ROYAL CANIN® Fussy je energeticky bohaté a bohaté na bílkoviny, ideální pro dospělé kočky, které jsou vybíravé nebo jedí jen malé množství potravy, protože jim pomáhá udržovat zdravou hmotnost. Tato nejnovější výživa se vyznačuje vysokým obsahem bílkovin (40 %), což zajišťuje, že vybíravé kočky zůstanou spokojené. Podporuje také zdraví močových cest a je vhodné pro sterilizované kočky. Pro zlepšení chutnosti krmení pro vybíravé jedlíky kombinuje složení Fussy naše 3 dřívější diety Exigent – ​​Savour, Aroma a Protein do jednoho lahodného produktu: ROYAL CANIN® Fussy. ROYAL CANIN® Fussy, pečlivě vytvořené tak, aby vyhovovalo jedinečným potřebám vybíravých jedlíků, poskytuje stravu, která osloví i kočky s nejvybíravějším apetitem. Pro zajištění správného dávkování se řiďte pokyny pro krmení na obalu.

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VÝHODY

Pro dospělé vybíravé kočky

Pro dospělé vybíravé kočky s tendencí odmítat jídlo.

TESTOVÁNO A SCHVÁLENO MAJITELI VYBÍRAVÝCH KOČEK*

Testováno a schváleno majiteli vybíravých koček.* *Royal Canin interní studie

ZDRAVÁ HMOTNOST

Energeticky bohatá, vysokoproteinová, kompletní a vyvážená receptura, která pomáhá vybíravým kočkám udržovat zdravou váhu.

VYSOCE CHUTNÉ

Vyvinuto odborníky na výživu koček, aby uspokojilo i ty nejnáročnější chutě.

Zdraví močových cest

Složení pomáhá udržovat zdraví močového systému dospělé kočky. Vhodné pro kastrované/kastrované kočky.

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE