Precizní zdravá výživa pro kočky
Složení každého druhu krmiva bylo sestaveno tak, aby dodávalo výživu přizpůsobenou zdravotním potřebám vašeho mazlíčka bez ohledu na jeho plemeno, věk nebo životní styl.
0–1 rok
Kotě
Výživné receptury, které vašemu kotěti pomáhají budovat přirozenou obranyschopnost, podporují jeho zdravý růst a napomáhají vývinu trávicí soustavy.
1–7 let
Dospělá kočka
Výživa přizpůsobená vyživování organismu vaší kočky a uspokojení její chuti.
7–11 let
Stárnoucí kočka
Kompletní receptura výživy určená k péči o zdraví kočky, protože její energie a úroveň aktivity se mění v závislosti na věku.
od 11 let
Senior
Složení přizpůsobená specifickým výživovým potřebám starší kočky.
