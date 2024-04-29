Precizní zdravá výživa pro kočky

Složení každého druhu krmiva bylo sestaveno tak, aby dodávalo výživu přizpůsobenou zdravotním potřebám vašeho mazlíčka bez ohledu na jeho plemeno, věk nebo životní styl.

Maine Coon kittens sitting in black and white on a white background
0–1 rok

Kotě

Výživné receptury, které vašemu kotěti pomáhají budovat přirozenou obranyschopnost, podporují jeho zdravý růst a napomáhají vývinu trávicí soustavy.

Produkty pro koťata
Egyptian Mau adult standing in black and white on a white background
1–7 let

Dospělá kočka

Výživa přizpůsobená vyživování organismu vaší kočky a uspokojení její chuti.
Produkty pro dospělá zvířata
Ragdoll adult lying down in black and white on a white background
7–11 let

Stárnoucí kočka

Kompletní receptura výživy určená k péči o zdraví kočky, protože její energie a úroveň aktivity se mění v závislosti na věku.

Produkty pro dospělá zvířata
British Shorthair adult sitting in black and white on a white background
od 11 let

Senior

Složení přizpůsobená specifickým výživovým potřebám starší kočky.

Produkty pro starší zvířata

Máte čistokrevnou kočku?

Objevte naše složení krmiva, které odpovídá specifickým potřebám vašeho plemene.

Zobrazit řadu pro plemena

Podívejte se na náš veterinární sortiment

Podívejte se na kompletní sortiment našich veterinářských výrobků.
Zobrazit veterinární produkty

Prohlédněte si náš sortiment

Podívejte se na kompletní řadu našich krmiv.
Všechny produkty pro kočky