ROYAL CANIN Poodle Loaf kapsička s paštikou pro dospělé pudly

PODROBNNOSTI PRODUKTU

Inteligentní, ostražití a aktivní společníci. Pudl je plemeno psa s dlouhými ušima a kadeřavou srstí, které vyzařuje eleganci a hrdost. ROYAL CANIN® Poodle in Loaf je vhodný pro pudla staršího 10 měsíců a je speciálně vytvořen s ohledem na všechny nutriční potřeby vašeho dospělého psa. ROYAL CANIN® Poodle in Loaf je navržen tak, aby pomáhal udržovat svalový tonus vašeho pudla a zlepšoval jeho fyzické zdraví. Díky zahrnutí optimálních živin podporuje ROYAL CANIN® Poodle in Loaf zdraví kůže pudla a pomáhá udržovat jeho krásnou vlněnou srst. ROYAL CANIN® Poodle in Loaf je formulován se specificky upravenou texturou, která poskytuje zvýšenou chutnost a pomáhá uspokojit apetit i těch nejnáročnějších pudlů! Aby bylo vyhověno individuálním preferencím každého psa, je ROYAL CANIN® Poodle in Loaf k dispozici také jako suché krmivo s ve formě granulí. Pokud uvažujete o kombinovaném krmení, jednoduše postupujte podle krmné tabulky, abyste zajistili, že váš pes dostane přesné množství vlhkého i suchého krmiva.

