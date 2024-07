PODROBNNOSTI PRODUKTU

ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier in Loaf je vhodný pro yorkšírské teriéry starší 10 měsíců a je speciálně vytvořen s ohledem na všechny nutriční potřeby vašeho dospělého psa. ROYAL CANIN® Yorkshire teriér in bochník přispívá k udržení zdraví kůže a dlouhé srsti jorkšírských teriérů s exkluzivní směsí optimálních živin – které pomáhají udržet jejich srst lesklou, lesklou a hedvábnou. Toto krmivo také pomáhá podporovat zdraví trávicího traktu s přesnou úrovní výživy, která byla vytvořena speciálně pro plemeno Yorkshire teriér. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier in Loaf je vytvořeno tak, aby poskytovalo přizpůsobenou texturu s cílem zvýšit úroveň chutnosti a pomoci stimulovat chuť k jídlu vašeho psa. Vůně a jemnost tohoto chutného bochníku by měla pomoci uspokojit chuť k jídlu i toho nejnáročnějšího jorkšírského teriéra! Aby vyhověl individuálním preferencím každého psa, je ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier in Loaf k dispozici také jako suché krmivo s křupavými a chutnými granulemi. Pokud uvažujete o smíšeném krmení, jednoduše postupujte podle našich pokynů pro krmení, abyste zajistili, že váš pes dostane přesné množství mokrého i suchého krmiva pro optimální užitek.

