Κατά μέσο όρο, οι γάτες ζουν 15 χρόνια, μπορούν όμως να φτάσουν και στα 20 χρόνια. Κοντά στο τέλος της ζωής της, υπάρχουν μερικές απλές αλλαγές που μπορείτε να κάνετε για να της παρέχετε την καλύτερη δυνατή φροντίδα, να υποστηρίξετε την υγεία της και να την κάνετε να αισθάνεται άνετα.

Τι συμβαίνει όταν η γάτα μεγαλώσει

Από την ηλικία των 11 ετών, θα αρχίσετε να παρατηρείτε τα εξωτερικά σημάδια της γήρανσης στη γάτα σας. Οι αισθήσεις της όσφρησης, της γεύσης και της ακοής γίνονται λιγότερο οξείες και η κινητικότητά της αρχίζει να πάσχει λόγω αρθριτικών. Το δέρμα και το τρίχωμά τους μπορεί να γίνει πιο θαμπό καθώς οι σμηγματογόνοι αδένες τους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή θρεπτικών ελαίων για το δέρμα, είναι λιγότερο παραγωγικοί, ενώ διάφορες παθήσεις, όπως η αρθρίτιδα, τα δυσκολεύουν να περιποιηθούν το τρίχωμά τους σωστά.

Η γάτα σας μπορεί να αρχίσει να υποφέρει από οδοντικά προβλήματα, όπως φθορά στα δόντια ή ασθένεια των ούλων, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την όρεξή της και να κάνουν την κατανάλωση τροφής επώδυνη. Οι πεπτικές και άλλες σωματικές λειτουργίες επιβραδύνονται, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να είναι πιο δύσκολη η απορρόφηση όλων των θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται από την τροφή της, ενώ ενδέχεται να χάσει βάρος.

Οι γάτες μπορεί επίσης να υποφέρουν από γνωστικές διαταραχές καθώς γερνούν, κάτι που εκτιμάται ότι επηρεάζει περισσότερο από το 80% των γατών από 16 έως 20 ετών. Αυτή η πάθηση εκδηλώνεται ως αϋπνία, αποπροσανατολισμός, αυξημένη ανησυχία και αδυναμία ανάκλησης της ρουτίνας τους, όπως για παράδειγμα της θέσης της τροφής τους ή της αμμολεκάνης τους.

Πώς να κάνετε την ηλικιωμένη γάτα σας να αισθάνεται άνετα

Κάθε πτυχή της ζωής της ηλικιωμένης γάτας σας μπορεί να γίνει πιο άνετη μέσω απλών, μικρών αλλαγών, ειδικά καθώς φθάνει στο τέλος της ζωής της.

Το περιβάλλον της ηλικιωμένης γάτας σας

Διευκολύνετε την πρόσβαση στα αγαπημένα μέρη της γάτας σας με ράμπες ή μικρά σκαλοπάτια και τοποθετήστε κοντά της τα αγαπημένα της παιχνίδια ή άλλα δικά της αντικείμενα. Η πρόσβαση στην τροφή και το νερό θα πρέπει να είναι εύκολη και ίσως θέλετε να αλλάξετε την αμμολεκάνη με μια που να έχει πιο ρηχές πλευρές, ώστε να είναι πιο εύκολη η είσοδος και η έξοδος.