Φροντίδα για τα τελευταία στάδια της ζωής της γάτας σας
Κατά μέσο όρο, οι γάτες ζουν 15 χρόνια, μπορούν όμως να φτάσουν και στα 20 χρόνια. Κοντά στο τέλος της ζωής της, υπάρχουν μερικές απλές αλλαγές που μπορείτε να κάνετε για να της παρέχετε την καλύτερη δυνατή φροντίδα, να υποστηρίξετε την υγεία της και να την κάνετε να αισθάνεται άνετα.
Τι συμβαίνει όταν η γάτα μεγαλώσει
Από την ηλικία των 11 ετών, θα αρχίσετε να παρατηρείτε τα εξωτερικά σημάδια της γήρανσης στη γάτα σας. Οι αισθήσεις της όσφρησης, της γεύσης και της ακοής γίνονται λιγότερο οξείες και η κινητικότητά της αρχίζει να πάσχει λόγω αρθριτικών. Το δέρμα και το τρίχωμά τους μπορεί να γίνει πιο θαμπό καθώς οι σμηγματογόνοι αδένες τους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή θρεπτικών ελαίων για το δέρμα, είναι λιγότερο παραγωγικοί, ενώ διάφορες παθήσεις, όπως η αρθρίτιδα, τα δυσκολεύουν να περιποιηθούν το τρίχωμά τους σωστά.
Η γάτα σας μπορεί να αρχίσει να υποφέρει από οδοντικά προβλήματα, όπως φθορά στα δόντια ή ασθένεια των ούλων, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την όρεξή της και να κάνουν την κατανάλωση τροφής επώδυνη. Οι πεπτικές και άλλες σωματικές λειτουργίες επιβραδύνονται, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να είναι πιο δύσκολη η απορρόφηση όλων των θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται από την τροφή της, ενώ ενδέχεται να χάσει βάρος.
Οι γάτες μπορεί επίσης να υποφέρουν από γνωστικές διαταραχές καθώς γερνούν, κάτι που εκτιμάται ότι επηρεάζει περισσότερο από το 80% των γατών από 16 έως 20 ετών. Αυτή η πάθηση εκδηλώνεται ως αϋπνία, αποπροσανατολισμός, αυξημένη ανησυχία και αδυναμία ανάκλησης της ρουτίνας τους, όπως για παράδειγμα της θέσης της τροφής τους ή της αμμολεκάνης τους.
Πώς να κάνετε την ηλικιωμένη γάτα σας να αισθάνεται άνετα
Κάθε πτυχή της ζωής της ηλικιωμένης γάτας σας μπορεί να γίνει πιο άνετη μέσω απλών, μικρών αλλαγών, ειδικά καθώς φθάνει στο τέλος της ζωής της.
Το περιβάλλον της ηλικιωμένης γάτας σας
Διευκολύνετε την πρόσβαση στα αγαπημένα μέρη της γάτας σας με ράμπες ή μικρά σκαλοπάτια και τοποθετήστε κοντά της τα αγαπημένα της παιχνίδια ή άλλα δικά της αντικείμενα. Η πρόσβαση στην τροφή και το νερό θα πρέπει να είναι εύκολη και ίσως θέλετε να αλλάξετε την αμμολεκάνη με μια που να έχει πιο ρηχές πλευρές, ώστε να είναι πιο εύκολη η είσοδος και η έξοδος.
Ύπνος, άσκηση και η ηλικιωμένη γάτα σας
Για να ενθαρρύνετε την ηλικιωμένη γάτα σας να αποκτήσει μια καλή ρουτίνα ύπνου, μπορείτε να παίζετε μαζί της κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να κουράζεται το βράδυ. Προσφέρετέ της ένα άνετο κρεβάτι, χρησιμοποιώντας μαξιλάρια για να την ενθαρρύνετε να κοιμηθεί εκεί και να αποτρέψετε τις πληγές πίεσης που σχηματίζονται σε λιγότερο κινητικές γάτες. Τα σπρέι φερομόνης είναι χρήσιμα, καθώς μπορούν να σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε τη γάτα σας και να μειώσετε το άγχος ή την αϋπνία.
Η ηλικιωμένη σας γάτα και η δίαιτά της
Η τακτική αλλαγή της δίαιτας της γάτας, με χορήγηση διαφορετικής τροφής, μπορεί να προκαλέσει περιττό άγχος σε μια ηλικιωμένη γάτα. Εφόσον η γάτα ακολουθεί την κατάλληλη δίαιτα, προσαρμοσμένη στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της, δεν υπάρχει λόγος να την αλλάξετε, εκτός αν σας το συστήσει κτηνίατρος.
Μπορείτε να ενισχύσετε τη γεύση της τροφής της, ζεσταίνοντάς την για να απελευθερώσετε τις μυρωδιές της και επιλέγοντας τροφή με υφή εύκολη στην πέψη. Οι μεγαλύτερες γάτες τείνουν να πίνουν λιγότερο νερό, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα του ουροποιητικού συστήματος, οπότε βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολα διαθέσιμο φρέσκο νερό. Τα σιντριβάνια νερού μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να ενθαρρύνετε τη γάτα να πιει.
Η ευημερία της ηλικιωμένης σας γάτας
Είναι σημαντικό να επισκέπτεστε τακτικά τον κτηνίατρο σας, τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, για να ελέγχετε την υγεία της ηλικιωμένης σας γάτας. Εάν η γάτα σας παρουσιάζει συμπτώματα δύσπνοιας, απομόνωσης, απροθυμίας να κινηθεί ή έντονης επιλεκτικότητας στην τροφή της, μπορεί να πονάει πολύ και θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως κτηνίατρο.
Ο κτηνίατρός σας θα μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με την έκταση της δυσφορίας του κατοικίδιού σας και να σας δώσει συστάσεις σχετικά με το κατά πόσο είναι καλύτερο να παρέχετε περίθαλψη ή να εξετάσετε άλλες επιλογές.
Η ευημερία και η ποιότητα ζωής της ηλικιωμένης σας γάτας προς το τέλος της ζωής της μπορούν να βελτιωθούν με προσαρμογές στο σπίτι σας και τη δίαιτά της, καθώς και με συνεργασία με τον κτηνίατρό σας, παρέχοντάς της την ιατρική υποστήριξη που χρειάζεται. Αν δεν είστε σίγουροι ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσετε την ηλικιωμένη σας γάτα, κλείστε ένα ραντεβού με τον κτηνίατρό σας για να σας συμβουλεύσει.
