Σαλούκι
Πληροφορίες για το Σαλούκι
Υπάρχουν πολλές παραλλαγές για τους Σαλούκι. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη θέση που έχει η φυλή στην αραβική παράδοση και το αχανές της Μέσης Ανατολής, όπου κάθε φυλή εξέτρεφε τον δικό της τύπο.
Θυμίζοντας μάλλον τις γάτες στη συμπεριφορά τους, οι Σαλούκι είναι συγκρατημένοι με ξένους, γεμάτοι αξιοπρέπεια και νοημοσύνη, ενώ παραμένουν σχετικά ανεξάρτητοι. Παρόλα αυτά, τα Σαλούκι είναι απίστευτα πιστοί σκύλοι που προσαρμόζονται εύκολα σε οποιοδήποτε οικιακό περιβάλλον.Πηγή: βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά από την Fédération Cynologique Internationale (FCI)
Λεπτομέρειες φυλής
Κατηγορία μεγέθους: Μεσαίου μεγέθους
Μέσο προσδόκιμο ζωής: 12-14 ετών
Συγκρατημένος / Έξυπνος / Ανεξάρτητος / Γεμάτος αυτοπεποίθηση
Βασικά στοιχεία
Χρειάζεται λίγη εκπαίδευση
Χρειάζεται εξωτερικό χώρο
Ένα υγιές ξεκίνημα στη ζωή
Στην πρώτη περίοδο της ζωής του σκύλου σας συμβαίνουν μεγάλες αλλαγές στο σώμα και τη συμπεριφορά του και γι' αυτό υπάρχουν πολλά που χρειάζεται να μάθουν οι νέοι ιδιοκτήτες. Μάθετε πώς μπορείτε να δώσετε στο κουτάβι σας το καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή του ώστε να γίνει ένας δυνατός, υγιής σκύλος.
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