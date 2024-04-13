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Σαλούκι

Οι Σαλούκι είναι εκφραστές της χάρης και της συμμετρίας, καθώς επίσης της μεγάλης ταχύτητας, της αντοχής και της δύναμης.
Saluki adult black and white

Πληροφορίες για το Σαλούκι

Υπάρχουν πολλές παραλλαγές για τους Σαλούκι. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη θέση που έχει η φυλή στην αραβική παράδοση και το αχανές της Μέσης Ανατολής, όπου κάθε φυλή εξέτρεφε τον δικό της τύπο.

Θυμίζοντας μάλλον τις γάτες στη συμπεριφορά τους, οι Σαλούκι είναι συγκρατημένοι με ξένους, γεμάτοι αξιοπρέπεια και νοημοσύνη, ενώ παραμένουν σχετικά ανεξάρτητοι. Παρόλα αυτά, τα Σαλούκι είναι απίστευτα πιστοί σκύλοι που προσαρμόζονται εύκολα σε οποιοδήποτε οικιακό περιβάλλον.

Πηγή: βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά από την Fédération Cynologique Internationale (FCI)

Λεπτομέρειες φυλής

Χώρα: Μέση Ανατολή
Κατηγορία μεγέθους: Μεσαίου μεγέθους
Μέσο προσδόκιμο ζωής: 12-14 ετών
Συγκρατημένος / Έξυπνος / Ανεξάρτητος / Γεμάτος αυτοπεποίθηση

Βασικά στοιχεία

Χρειάζεται μέτρια περιποίηση τριχώματος
Χρειάζεται λίγη εκπαίδευση
Χρειάζεται εξωτερικό χώρο
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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