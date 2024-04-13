Υπάρχουν πολλές παραλλαγές για τους Σαλούκι. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη θέση που έχει η φυλή στην αραβική παράδοση και το αχανές της Μέσης Ανατολής, όπου κάθε φυλή εξέτρεφε τον δικό της τύπο.

Θυμίζοντας μάλλον τις γάτες στη συμπεριφορά τους, οι Σαλούκι είναι συγκρατημένοι με ξένους, γεμάτοι αξιοπρέπεια και νοημοσύνη, ενώ παραμένουν σχετικά ανεξάρτητοι. Παρόλα αυτά, τα Σαλούκι είναι απίστευτα πιστοί σκύλοι που προσαρμόζονται εύκολα σε οποιοδήποτε οικιακό περιβάλλον.

Πηγή: βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά από την Fédération Cynologique Internationale (FCI)