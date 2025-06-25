Κάθε ζώο που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μπορεί να χρειάζεται διατροφική υποστήριξη.
Κάθε χρόνο , πάνω από το 50% των ζώων θα εμφανίσουν κάποιο είδος προβλήματος υγείας. Για τα ζώα αυτά, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να λαμβάνουν τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται.
Η διατροφή διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διαχείριση ορισμένων προβλημάτων υγείας
Στη Royal Canin, περισσότεροι από 500 κτηνίατροι και ερευνητές εργάζονται καθημερινά για ανάπτυξη καινοτόμων διατροφικών λύσεων που συμβάλλουν στη μείωση των βασικών παραγόντων κινδύνου για ορισμένες ασθένειες οι οποίες επηρεάζουν τους νεφρούς, το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα, το πεπτικό σύστημα και το δέρμα.
Οι κτηνίατροι μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά αποτελούμενη από 220 μοναδικές συνθέσεις
Μόνο ο κτηνίατρός σας μπορεί να αξιολογήσει με ακρίβεια την κατάσταση της υγείας του κατοικίδιου ζώου σας, να κάνει διάγνωση και να σας συστήσει την καλύτερη διατροφική σύνθεση. Επικοινωνήστε μαζί τους για να συζητήσετε τι είναι καλύτερο για την υγεία της γάτας ή του σκύλου σας.
Η ιστορία μας ξεκίνησε με έναν Γάλλο κτηνίατρο…
Ενώ εργαζόταν στο ιατρείο του στη νότια Γαλλία, ο Jean Cathary διαπίστωσε ότι παρακολουθούσε πολλούς σκύλους με έκζεμα. Για να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων των σκύλων, άρχισε να παράγει μια ισορροπημένη διατροφφόρμουλα και κάπως έτσι γεννήθηκε η Royal Canin.
...και τώρα συνεχίζεται με κτηνιάτρους σε όλο τον κόσμο
Από την ίδρυσή μας το 1968, η Royal Canin έχει αναπτύξει στενές συνεργασίες με εξειδικευμένους κτηνιάτρους, πανεπιστήμια και ερευνητές σε όλο τον κόσμο. Αυτό το παγκόσμιο δίκτυο μάς βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες κάθε διαφορετικού ζώου.