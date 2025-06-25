Μόνο ο κτηνίατρός σας μπορεί να αξιολογήσει με ακρίβεια την κατάσταση της υγείας του κατοικίδιου ζώου σας, να κάνει διάγνωση και να σας συστήσει την καλύτερη διατροφική σύνθεση. Επικοινωνήστε μαζί τους για να συζητήσετε τι είναι καλύτερο για την υγεία της γάτας ή του σκύλου σας.