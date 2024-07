Razumijevanje nusproizvoda u hrani za mačke i pse

Što su nusproizvodi u hrani za mačke i pse?

Izraz "nusproizvodi" koristi se za opis sastojka koji se proizvodi usporedno s drugim. Udruženje američkih službenika za kontrolu hrane (Association of American Feed Control Officials (AAFCO)) definira nusproizvode kao "sekundarne proizvode koji se proizvode uz glavni proizvod".1 To mogu biti proizvodi biljnog ili životinjskog porijekla, a kreću se od kukuruznog brašna i pulpe repe do iznutrica, ribljeg ulja i bjelančevina peradi.

Nusproizvodi životinjskog porijekla navedeni su u zakonodavstvu EU-a kao sastojci koji nisu namijenjeni prehrani ljudi. Ono što ih definira je, dakle, njihova svrha korištenja. Primjerice, bubreg se smatra nusproizvodom životinjskog porijekla kada se koristi u hrani za kućne ljubimce, a mesni proizvod kada ga konzumiraju ljudi.

Međutim, ne znači da nusproizvodi nisu sigurni za konzumaciju niti da im nedostaje hranjivih tvari, kao što neki ljudi vjeruju. Suprotno tome, oni samo nisu dio primarnog proizvoda koji je proizveden za prehranu ljudi.

Koja je nutritivna vrijednost nusproizvoda?

Mnogi pretpostavljaju da će psi ili mačke jednako kao i mi uživati u pilećim prsima ili vrhunskim odrescima, ali sastojci koji se ljudima najviše sviđaju nisu uvijek najhranjiviji za kućne ljubimce.

Nusproizvodi mogu pružiti mnoge visokokvalitetne hranjive tvari koje su neophodne za održavanje zdravlja mačaka i pasa. Primjerice, sama jetra može osigurati željezo, vitamine B kompleksa (posebno B12) i vitamin A. Te hranjive tvari pomažu u održavanju zdravlja živčanog sustava, kože i vida, u rastu i stvaranju crvenih krvnih stanica. Alge su, s druge strane, izvrstan izvor glukozamina koji je ključan za pokretljivost i potporu zglobovima kod mačaka i pasa.

Međutim, to nisu jedine hranjive tvari koje se uzimaju iz nusproizvoda jer mnoge mogu pružiti ključne hranjive tvari poput bjelančevina, masti, minerala i vitamina koji igraju ključnu ulogu u daljnjem razvoju organa i mišićnog tkiva, podržavanju rada imunološkog sustava i opskrbi organizma energijom.