Znakovi starenja vaše mačke

Iako će svaka mačka pokazivati različite znakove starenja, postoje neki uobičajeni procesi starenja kroz koje svaka mačka prolazi. Njuh, okus i sluh slabe, što utječe na njihov apetit. Na to mogu utjecati i stomatološki problemi kao što su trošenje zubi, bolesti desni ili gubitak zubi. Kombinacija tih problema može dovesti do gubitka težine.

Njihovi su zglobovi manje fleksibilni, pogotovo ako su zahvaćeni osteoartritisom, što rezultira velikim bolovima i problemima u kretanju. Ova nefleksibilnost utječe i na njihovu sposobnost na uređivanje dlake, što za posljedicu ima probleme s krznom i kožom.

Samo krzno postaje svjetlije i možda ćete primijetiti lošiju kvalitetu jer žlijezde lojnice, koje luče hranjiva ulja za kožu, nisu više toliko produktivne. Prirodna sposobnost imunološkog odgovora s godinama se smanjuje, čime je mačka izložena većem riziku od infekcija i bolesti. Nekoliko metaboličkih procesa poput probavljanja također se mijenja kako s godinama slabi sposobnost organizma da razgrađuje masti i bjelančevine.

Starije mačke mogu pokazivati i promjene u ponašanju, uključujući nedostatak interakcije ili ispuštanje zvukova kad nije vrijeme druženja. Možda će spavati više, ali manje dubokim snom, što može utjecati na njihovu dnevnu rutinu i prouzročiti probleme u ponašanju.

Simptomi bolesti kod starijih mačaka

Ponekad ovi simptomi kod starije mačke nisu samo znak starenja već mogu biti simptomi ozbiljnijeg problema.

Mačke su sklone kriti bolest, pa će ograničiti kretanje ili aktivnost, što dodatno otežava problem, jer neće ukazati na bol primjetnim znakovima kao što su šepanje ili ispuštanje zvukova. Iz tog je razloga važno uzeti u obzir bilo kakve suptilne promjene u njihovom ponašanju, kao što su odbijanje hrane ili prestanak skakanja na omiljeno mjesto, i odvesti ih veterinaru na pregled.

Postoje neki uobičajeni simptomi o kojima treba povesti računa kod starijih mačaka, a koji mogu ukazivati na ozbiljniji problem:

gubitak apetita ili težine mogu ukazivati na probleme s probavom,

učestalo mokrenje ili žeđ potencijalni su znakovi problema mokraćnog sustava,

ukočenost, šepanje ili otežano ustajanje mogu ukazivati na artritis,

naizgled dezorijentirano, tjeskobno ili neobično ponašanje.

Redovitim će se odlaskom veterinaru ozbiljnija stanja otkriti na vrijeme, prije nego što napreduju, i tako osigurati najbolja moguća briga za vašu stariju mačku.