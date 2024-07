​Pomaganje skotnoj mački da se okoti kod kuće

Tijekom okota vaša će mačka „plakati” i zvučati uznemireno, što je posve uobičajeno. Možete očekivati mačića svakih 10 do 60 minuta, a vaša će mačka vjerojatno pojesti posteljice i pregristi pupčane vrpce mačića. Ako su prošla dva sata od kada ste uočili iscjedak, a nema naznaka novorođenih mačića, obratite se veterinaru koji će možda morati pomoći pri okotu.

Mačke se vrlo dobro brinu za sebe tijekom okota, stoga je pokušajte ne ometati; u redu je provjeravati je svakih 15 minuta. Ako na bilo koji način osjeća da je pod stresom, prekinut će okot i spriječiti koćenje satima ili čak danima!

Znakovi zdravog novorođenog mačića

Nakon što se mačići okote, odmah bi trebali dopuzati do majke i početi sisati; imajte mlijeko za mačiće pri ruci za one koji to ne naprave. Ako ih vaša mačka ne poliže nakon što su pojeli, morat ćete ih masirati vlažnim oblogom kako bi se olakšala probava i izbacivanje. U prostoriji mora biti tiho i toplo, a vrata zatvorena: 15 – 20 % mačaka koje su tek postale majke počnu se tjerati nekoliko dana nakon okota te mogu odlutati kako bi pronašle partnera, što mačiće može dovesti u ranjiv položaj.

Okot kod kuće može vašoj skotnoj mački pomoći da se osjeća opušteno i bez stresa, što njezinu leglu omogućava najbolji mogući početak života. Ako niste sigurni jeste li svoj dom pripremili na odgovarajući način, obratite se veterinaru koji će vas moći savjetovati.