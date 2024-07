Briga za skotnu mačku i njena prehrana

Redovito važite mačku i sukladno tome prilagođavajte porciju hrane. Na taj način tijekom skotnosti neće nakupiti prekomjernu težinu. I dalje biste je trebali hraniti prema ustaljenom rasporedu: u određeno doba dana te na određenom mjestu. Pobrinite se da na raspolaganju ima dovoljno vode.

Hranjenje mačke nakon okota

Nakon okota mačića, vaša će mačka odmah započeti s dojenjem te proizvoditi i do četvrtinu litre mlijeka na dan. To znatno utječe na njezine prehrambene potrebe, koje se mogu povećati dva do tri puta.

Tijekom dojenja, trebate ju hraniti „ad lib”, to jest, bez ograničenja, jer će morati jesti znatno više nego obično. Odaberite visokokvalitetnu hranu visoke energetske vrijednosti koja sadrži odgovarajuće hranjive tvari i masne kiseline potrebne njenom tijelu za proizvodnju mlijeka. Pobrinite se da joj, kako se period dojenja bliži kraju, ponovno počnete davati uobičajenu hranu.

Važno je da ste u kontaktu s veterinarom i da redovito vodite mačku na pregled kako biste bili sigurni da su ona i njezini mačići zdravi. Ako niste sigurni što je najbolje za prehranu skotne mačke, svakako porazgovarajte s veterinarom koji će znati i rado će vam pomoći.