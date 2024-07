Osigurajte svojem mačiću savršen početak

Prehrana za mačiće posebno je razvijena kako bi im pružila maksimalnu podršku tijekom prvih tjedana života, ali potrebe mačića mijenjaju se kako on raste. U dobi od četiri do pet tjedana, mačiće možete hraniti krutom hranom. Nakon što im izbiju trajni zubi, hranjive tvari koje su ključne za rast mačića ne mijenjaju se do navršene jedne godine starosti.