Zdrav rast odražava se kroz čitav život

Dok ne navrše otprilike 8 tjedana, mačići se oslanjaju na majčino mlijeko koje treba zadovoljiti sve njihove prehrambene potrebe. Posebno formulirana hrana za mačiće može se uvoditi od dobi od 4 tjedna. Kad dosegnu dob od 8 do 12 tjedana, majke će odviknuti mačiće od sisanja.



Do dobi od tri - četiri mjeseca, mačići će trebati gotovo tri puta više energije od odrasle mačke zbog razdoblja intenzivnog rasta koje prolaze. Hrana mora biti visoko energetska, bogata bjelančevinama i lako probavljiva. Potreban im je i stalan pristup čistoj vodi za piće.



U dobi od 4 do 12 mjeseci, brzina rasta će se usporiti ali će se njihove razine aktivnosti značajno povećati. Trošenje te količine energije kada počnu trčati, skakati, igrati se i istraživati znači da će vaš mačić morati imati ispravnu prehranu kroz nekoliko manjih obroka dnevno.



Ako razmišljate o kastraciji ili sterilizaciji svog mačića , sam postupak potrebno je obaviti prije dobi od šest mjeseci i prije prvog ciklusa tjeranja ženke. Sterilizacija/kastracija sprječava neželjena legla, pomaže u zaštiti od ozbiljnih zdravstvenih problema i može poboljšati ponašanje. No taj zahvat utječe na unos kalorija potreban mačiću zbog hormonskih promjena. Nakon sterilizacije/kastracije apetit mačića može se povećati za čak 18 % u ženki i približno 20 do 25 % u mužjaka, ali njihove stvarne energetske potrebe smanjuju se za 30 %, pa je iznimno važno prilagoditi količinu hrane radi održavanja zdrave težine.



U dobi od otprilike 12 mjeseci, vaš će mačić postati odrasla mačka i moći će prijeći na prehranu koja je posebno formulirana za njezine promjenjive potrebe.