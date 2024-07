Za mačke se smatra da imaju prekomjernu težinu kada ona iznosi od 10 % do 20 % više od idealne težine, no to je lako previdjeti – pogotovo ako se težina s vremenom polako povećava. Najbolji način praćenja je pristup koji podrazumijeva redovito provođenje sljedećih triju koraka: vizualni pregled, pregled opipom i vaganje.

Najprije promatrajte ponašanje vaše mačke. Je li pomalo letargična i brzo se umara? Zatim provjerite je li joj se trbuh objesio ili pak možete vidjeti struk i uvlačenje abdomena iza rebara? Zatim opipajte rebra. Možete li ih osjetiti uz lagan pritisak? Na kraju izvažite mačku i zabilježite težinu za usporedbu pri sljedećem pregledu. Vaš veterinar može vam dati naznaku idealne težine vaše mačke na temelju trenutne težine i ocjene tjelesnog stanja.

Takva je vrsta praćenja ključna jer je kod mačaka s prekomjernom težinom veća vjerojatnost pojave teških stanja koja mijenjaju život. Ta stanja mogu uključivati dijabetes, rak, osteoartritis, kardiovaskularne bolesti i povećani rizik od bolesti mokraćnog sustava. Održavanje dobrog tjelesnog stanja mačke ključno je za održavanje zdravog života.

Važno je provjeravati težinu i tjelesno stanje mačića odsamog početka i redovito ih pratiti kako biste bili sigurni da se razvijaju u zdrave odrasle mačke. Mačića redovito važite nakon što stigne u vaš dom. Ako nemate vagu prilagođene veličine (primjerice vagu za bebe), jednostavno izvažite mačića tako da s njim u naručju stanete nakućnuvaguioduzmetevlastitutežinu. Osim težine, postoji i nekoliko detalja koje možete jednostavno provjeriti dok ga mazite.

Kao prvo, kad masirate ljubimca vršcima prstiju trebali biste mu moćibez problema napipati rebra. Potom si postavite nekoliko pitanja: Vidimlijasnodefiniranstrukkadpogledamsvog mačićaodozgo?Jelimutrbuhuvučenizaprsnogkošapri pogledu sa strane? Ako ne i ako vaš mačić izgleda napuhnuto, možda ima prekomjernu težinu.

Ako se od početka naviknete provjeravati tjelesno stanje svog mačića, to je veća vjerojatnost da ćeteuočitipromjenekojezahtijevajupozornoststručnjaka.