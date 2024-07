Za zdravu razinu aktivnosti potrebna je igra

Mačke su po prirodi aktivne životinje kojima za održavanje tijela i uma aktivnim te ostanak u dodiru sa svijetom oko sebe, najbolje pogoduju kratki naleti aktivnosti. Mačke koje borave vani s veseljem će provoditi nekoliko sati dnevno lutajući lokalnim okruženjem i loveći.



Kako bi ostale podjednako sretne i zdrave, kućne mačke trebaju provoditi mnogo vremena u interakciji s vama, uz mnoštvo igračaka koje će ih održavati zainteresiranima i zauzetima.



To se posebice odnosi na mačiće u razvoju koji trebaju istraživati svoje prirodne instinkte, kao što je penjanje i grebanje, kako bi se razvili u zdrave odrasle mačke. Dobra je vijest to što možete pomoći svom mačiću da zadovolji svoje potrebe i ima dovoljno fizičke aktivnosti kroz dobru staru igru. Isplanirajte kratka igranja svaki dani s igračkama (čak će i izgužvani papir poslužiti svrsi) i igrama koje potiču vašeg mačića na vrebanje, skakanje, i trčanje za nečim.



Kada razmišljate o potrebnoj učestalosti aktivnosti kućne odrasle mačke, isplanirajte dovoljno vremena za igru i interakciju tijekom cijelog dana. Trebate paziti da okruženje kućne mačke ne postane dosadno jer to može dovesti do neaktivnost i i nepotrebnog dobivanja na težini.



Aktivnost i igra ključne su za sve mačke jer poboljšavaju mentalnu i fizičku stimulaciju te potiču društveno ponašanje. Ako osigurate dovoljno prostora i vremena za igru, kao i pristup nizu različitih igračaka za mačke i grebalicama, svojoj ćete mački pomoći da ostane zdrava i sretna.