Rizici za pse koji su pretili

Zašto pretilost kod pasa uzrokuje ove probleme?

Kada pas postane pretio, njegovo tijelo počinje pohranjivati hranu i hranjive tvari kao masnoću jer troši manje energije na igru ili kretanje nego što unosi putem hrane. Ova se masnoća infiltrira u organe (kao što je jetra), što znači da oni funkcioniraju manje učinkovito. Masnoća isto tako počinje „oblagati” organe i tako ih pritišće te smanjuje njihovu mogućnost da dobro funkcioniraju; primjerice, veći je pritisak na arterije pretilog psa nego na onog zdravog, što znači da je vjerojatnije da će oboljeti od kardiovaskularnih bolesti.

Budući da je vaš pas teži, postaje mu sve teže kretati se i zglobovi mu počinju patiti jer nisu izgrađeni da bi nosili prekomjernu težinu. To naposljetku može dovesti do začaranog kruga u kojemu se pas ne želi kretati jer mu to stvara nelagodu, ali nastavlja jesti istu hranu, stoga se deblja, što mu smanjuje želju za kretanjem.

Kako pomoći psu s prekomjernom težinom?

Da biste pomogli psu, prvi je korak posjet veterinaru koji će moći utvrditi točnu prekomjernu težinu vašeg psa te mjere koje biste trebali poduzeti da mu pomognete u gubitku težine. Važno je da se vi, kao vlasnik, predano posvetite tom cilju, a to znači da ćete se morati pridržavati rigoroznog rasporeda hranjenja, izbjegavati davanje poslastica i ostataka hrane psu i pažljivo pratiti njegovu težinu. Vaš će vam veterinar moći preporučiti raspored hranjenja sukladan dijeti koju mu propiše.

Kako mu budete pomagali da gubi na težini, primijetit ćete da se vaš pas vraća zdravijem i aktivnijem načinu života, a time će im se i povećati šanse za dulji životni vijek. Za početak zatražite savjet veterinara koji će vam rado pomoći.