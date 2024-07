Kada biste trebali prijeći s hrane za štence na hranu za odrasle pse?

Kada svoje novo štene dovedete kući, to je trenutak radosti za oboje. No, postoji mnogo informacija koje treba obraditi i prilagoditi dok se vi i vaše štene prilagođavate zajedničkom životu. Bitan element kao odgovornog vlasnika kućnog ljubimca je utvrditi prehranu vašeg novog štenca. To uključuje sve, od odabira najbolje prehrane, do točnih veličina porcija i broja obroka. Hranjenje vašeg štenca visokokvalitetnom prehranom, onom koja osigurava bitne, prilagođene hranjive tvari i dovoljno kalorija, pomoći će mu da se zdravo razvija.