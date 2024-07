Hranjenje i prehrana štenca

Dob od jednog mjeseca Od dva do četiri mjeseca Od četiri do sedam mjeseci Od 10 mjeseci do odrasle dobi

Dob od jednog mjeseca U dobi od mjesec dana štene možete početi postupno odvikavati od sisanja majčinog mlijeka i uvoditi krutu hranu. Štencu su hranjive tvari potrebne za izgradnju prirodne obrane i poticanje stvaranja dobrih bakterija u njegovom osjetljivom probavnom sustavu.

Od dva do četiri mjeseca U toj se fazi morate usredotočiti na pružanje nutritivne potpore razvoju strukture kostura štenca, pažljivo regulirajući količine kalcija, fosfora i vitamina D koje štene unosi.

Od četiri do sedam mjeseci U toj se dobi počinje graditi tjelesna masa štenca, pa su mu potrebne obilne količine visokokvalitetnih i lako probavljivih bjelančevina.