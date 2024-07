Razumijevanje ponašanja štenca

Ako svoje štene nagradite poslasticama za dobro ponašanje, veća je vjerojatnost da će ponoviti to ponašanje jer ga povezuje s pozitivnim rezultatom. Kada se vaše štene neprimjereno ponaša, pokušajte ne obraćati previše pažnje i izbjegavajte kažnjavanje ili opominjanje jer to može dovesti do straha i poticati takvo ponašanje. Umjesto toga, naučite svoje štene alternativnim ponašanjima.