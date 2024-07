Prvih nekoliko dana i tjedana s novim štencem

Ako svoje štene odvedete u šetnju neposredno prije spavanja, imat će priliku tada obaviti nuždu. Ako to ne učinite, morat ćete izvesti štene do uobičajenog mjesta za obavljanje nužde kada dođe vrijeme za spavanje. Maleni štenci će se uz to morati izvesti na WC otprilike svakih tri sata tijekom noći.