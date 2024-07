Razvoj mozga

Detaljniji pogled na ovo ključno razdoblje života štenaca.

Proučavajući razvoj štenaca tijekom njihovog rasta, primjećujemo da se razina tkiva povećava, a kosti i mišići se razvijaju kako bi formirali lokomotorni sustav (koji im omogućuje kretanje). Istodobno, njihov živčani sustav sazrijeva, što omogućuje bolju komunikaciju između mozga i tijela. U vanjskom svijetu, svijest vašeg štenca o njegovom okruženju raste kako on počinje istraživati i otkrivati sve više i više. Novi ljudi, nova mjesta, novi trikovi i nove naredbe - moraju se na mnogo toga naviknuti i imaju mnogo za naučiti. Od 8-9 tjedana starosti dolazi do ubrzanog učenja i preporučljivo je povećati stimulaciju, trening te podučavanje štenca svemu što mu je potrebno da postane dobro odgojen odrasli pas bez stresa. Pri tome svakako imajte na umu da je vašem štencu potrebno odgovarajuće "gorivo" kako bi ovaj složen i brz proces funkcionirao. Nedostatak hranjivih tvari može dovesti do problema kao što su slab vid i smanjena sposobnost učenja kod vašeg štenca. Najbolji način na koji možete podržati zdrav rast i razvoj njegovog mozga je pružiti mu odgovarajuću prehranu, prilagođenu ovoj specifičnoj fazi života.