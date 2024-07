Potpora mikrobiomu

Pitate se koja je uloga mikroflore? – Pa, ona se sastoji od raznih bakterija koje, kada su u zdravoj ravnoteži, pridonose zaštiti zdravlja psa i potpomažu proces probavljanja hrane.

Zašto je tako važno osigurati zdravu probavu kod štenaca?

Štenci još nisu odrasli psi, što znači da je njihov probavni sustav još uvijek krhak i da probavni enzimi još nisu tako učinkoviti kao kod odraslih pasa. To znači da njihov želudac u početku može prerađivati samo majčino mlijeko ili zamjensko mlijeko sličnog sadržaja i da se još mnogo toga mora dogoditi tijekom njihovog rasta kako bi u konačnici mogli probavljati krutu hranu. U vrijeme odvikavanja od sisanja, probavni kapacitet štenca još nije u potpunosti razvijen, što ugrožava kvalitetu probave, sprječavajući ga da upije sve dobre tvari iz svoje hrane. To može dovesti do prekomjernog umora i usporiti rast.

Kako prehrana može pomoći?

Kako bi se kod štenaca izbjegao umor ili problemi u rastu zbog loše probave, ključno je pružiti im kvalitetnu prehranu s odabranim hranjivim tvarima koje su vrlo probavljive i korisne za uravnotežen rast. Što su bjelančevine u hrani probavljivije - to bolje, a uz odgovarajuću količinu vlakana, hranjive tvari će se lakše upijati. Zato preporučamo hranjenje posebno prilagođenom hranom za štence s osjetljivom probavom koja je bogata pažljivo odabranim, probavljivim izvorima bjelančevina. A kada je u pitanju preventivna prehrana, bolje je spriječiti nego liječiti. Ciljane hranjive tvari kao što su prebiotici (primjerice, MOS) promicanjem zdrave ravnoteže probavne mikroflore također mogu pomoći vašem štencu da izraste u zdravog psa bez probavnih smetnji.