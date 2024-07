Kako se pripremiti za prvu šetnju s vašim štencem

Kada može vaše štene izaći prvi put vani?

Mladi štenci imaju nezreo imunološki sustav i osjetljivi su na ozbiljne bolesti kao što su parvoviroza i štenečak. Dok vaše štene nije u potpunosti cijepljeno, koristite transportnu torbu ili nosiljku da ga izvedete među ljude. Mirisi, zvukovi i prizori će ga fascinirati i iscrpiti, čak i bez dodirivanja tla šapicama.

Your puppy can venture outside with you (always supervised) into a secured area that no unfamiliar animals frequent. Taking your puppy out on a lead during toilet training or for short exploration adventures allows your puppy to get used to being on a lead from early on.