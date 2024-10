A macskafajták bírálata, mint a kiállítás első mozzanata egy szigorú állatorvosi vizsgálattal veszi kezdetét, ami annak érdekében történik, hogy minden résztvevő állat egészséges legyen. Ezek után az ünnepélyes megnyitó, majd a bírálatok történnek. Délután kerül sor az eredményhirdetésekre. Kihirdetik a közönségdíj nyertesét (itt mindenki szavazhat a számára legszimpatikusabb cicára), majd ezt követően a zsűri előtt megtörténik a fajtagyőztesek díjazása: Best of Breed, Best in Show. Végül ünnepélyes záróbeszéddel zárják az adott napot.