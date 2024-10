A házilag készített macskaeledel egészséges a macskám számára?

A macskák különböznek az embertől

A házi készítésű macskaeleség nagyon különbözik az emberi ételtől. Először is, a macskák nem igényelnek különböző ízeket az eledelekben. Míg az embernek 9000 ízlelőbimbója van, egy macskának csak 4751, és ezek is az öregedéssel elveszítik érzékenységüket. Ezt figyelembe véve nem fontos, hogy az eledel megfeleljen a macska „ízlésének”.

A házilagos macskaeledel elkészítésénél tehát sokkal többet kell tennie, mint kiválasztani azokat az összetevőket, amelyekről úgy gondolja, ízleni fog a macskájának. Egy macska számára az eledel mérete, alakja, illata és állaga mind kulcsfontosságú az új étrend elfogadásában, és ennek tökéletesítése, valamint a pontos táplálkozási profiljuknak való megfelelés hihetetlenül összetett lehet.

Milyen tápanyagokra van szüksége a macskámnak?

A Pet Food Institute szerint a macskáknak naponta több mint 40 nélkülözhetetlen tápanyagra van szükségük.2 Bár a macskák szigorúan véve húsevők, nem csak húsból álló étrendet igényelnek. Valójában más forrásokból származó tápanyagok széles skálájára van szükségük egészségük megőrzéséhez és a megfelelő energiabevitelhez. Ilyen tápanyagok többek közt:

Fehérje

Zsírok

Szénhidrátok

Vitaminok

Ásványi anyagok

A természetben a vadon élő macska egyensúlyba hozza ezeket a tápanyagigényeket azáltal, hogy zsákmánya minden részét megeszi, beleértve a csontokat és a belsőségeket is, amelyek kis mennyiségben növényi anyagot is tartalmaznak. Sőt a macskák esetenként akár növényeket is ehetnek.

A háziasított macskáknak azonban szükségük van e tápanyagcsoportok mindegyikére, különböző mennyiségben összekeverve, a teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálás érdekében. Ha valamelyik tápanyagból túl sokat vagy túl keveset kapnak, ez káros következményekkel járhat az egészségükre nézve.

A macskák nem tudják az összes olyan vitamint, ásványi anyagot és esszenciális aminosavat szintetizálni, amelyre szervezetüknek szüksége van, ezért ezek közül néhányat táplálék útján kell elfogyasztaniuk. A taurin például létfontosságú a macska látása és szíve szempontjából, és csak állati fehérjékből pótolható.