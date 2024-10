Az állateledel összetevők magyarázata

A Royal Canin vállalatnál évek óta együttműködünk beszállítóink nagy többségével. Úgy fejlődtünk együtt, hogy elérjük azt a minőségi szintet, amelyre büszkék vagyunk. Szükség esetén partnerként és befektetőként dolgozunk velük adott összetevők vagy szabványok kidolgozásában, beleértve azon gazdálkodási gyakorlatok kifejlesztését is, amelyek pozitív előnnyel járnak az összetevő táplálási minősége, biztonsága, vagy a környezet szempontjából.

Emellett számos stratégiai partnerrel, például a Természetvédelmi Világalappal (WWF, The World Wide Fund for Nature) is együttműködünk annak biztosítása érdekében, hogy foglalkozzunk az alapanyagok fenntarthatóságával, és ne használjunk veszélyeztetett fajokból származó anyagokat.