Etetési adag kalkulátor – Mennyi száraz- vagy nedves eledelt adjon naponta kutyájának vagy macskájának?
Mi a megfelelő napi etetési adag kutyája vagy macskája számára?
Könnyen fejfájást okozhat, amikor meg kell határozni kutyája vagy macskája napi etetéséhez szükséges ideális száraz- vagy nedves eledel mennyiséget. Minden kedvenc egyedi és így a táplálkozási igényeik is eltérőek az életkoruk, a testtömegük, az aktivitási szintjük, illetve annak függvényében, hogy ivartalanítottak-e. A Royal Canin ezért hozott létre egy egyszerű és pontos etetési adag kalkulátort, amely segít meghatározni a megfelelő napi adagot kedvence számára.
Az etetési adag kalkulátorunkkal mindössze pár kattintással megtudhatja, hogy naponta hány gramm száraz- vagy nedves eledelre van szüksége macskája vagy kutyája etetéséhez. Legyen szó arról, hogy:
- mennyi eledelt kell adnia egy ivartalanított macskának,
- mi az ideális napi adag egy kölyökkutya számára, vagy
- mennyi eledelt kell adnia egy felnőtt kutya számára,
az eszközünk egy testreszabott ajánlást biztosít, amelyet a kisállattáplálkozási szakértőink hagytak jóvá.
Nem kell többé tippelnie, mivel kalkulátorunk számba veszi kedvence összes egyedi jellemzőjét a megfelelő adag és a kiegyensúlyozott táplálás biztosításához.
Felejtse el a pontatlan számításokat! A Royal Canin-nal pontosan tudni fogja, hogy naponta mennyi eledelt adjon kutyájának vagy macskájának az optimális egészség fenntartásához. Próbálja ki most a kalkulátort és fedezze fel négylábú társa számára ideális adagot!