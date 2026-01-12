Könnyen fejfájást okozhat, amikor meg kell határozni kutyája vagy macskája napi etetéséhez szükséges ideális száraz- vagy nedves eledel mennyiséget. Minden kedvenc egyedi és így a táplálkozási igényeik is eltérőek az életkoruk, a testtömegük, az aktivitási szintjük, illetve annak függvényében, hogy ivartalanítottak-e. A Royal Canin ezért hozott létre egy egyszerű és pontos etetési adag kalkulátort, amely segít meghatározni a megfelelő napi adagot kedvence számára.

Az etetési adag kalkulátorunkkal mindössze pár kattintással megtudhatja, hogy naponta hány gramm száraz- vagy nedves eledelre van szüksége macskája vagy kutyája etetéséhez. Legyen szó arról, hogy:

mennyi eledelt kell adnia egy ivartalanított macskának,

mi az ideális napi adag egy kölyökkutya számára, vagy

mennyi eledelt kell adnia egy felnőtt kutya számára,

az eszközünk egy testreszabott ajánlást biztosít, amelyet a kisállattáplálkozási szakértőink hagytak jóvá.

Nem kell többé tippelnie, mivel kalkulátorunk számba veszi kedvence összes egyedi jellemzőjét a megfelelő adag és a kiegyensúlyozott táplálás biztosításához.

Felejtse el a pontatlan számításokat! A Royal Canin-nal pontosan tudni fogja, hogy naponta mennyi eledelt adjon kutyájának vagy macskájának az optimális egészség fenntartásához. Próbálja ki most a kalkulátort és fedezze fel négylábú társa számára ideális adagot!