A bengáli macska vadállatokra emlékeztető jegyei és lenyűgöző színei miatt kiemelkedik a macskafélék közül. Egyedi, rozettás vagy márványozott szőrzetük csak az egyik különlegességük, és akkor magabiztosságukat, soha nem lankadó kíváncsiságukat és kifogyhatatlan energiájukat nem is említettük. Bármennyire is függetlennek tűnik, a bengáli macska hajlamos nagyon kötődni az emberhez, így a gazda rengeteg szeretetre számíthat. Egy tenyésztő által a 60-as évek elején egy házi cirmos és egy vad ázsiai leopárdmacska keresztezésével kitenyésztett bengáli macska személyiségének két oldala is ismert, nem is beszélve még most is vad megjelenéséről.

Hivatalos név: bengáli macska

Egyéb nevek: leopárd, leo

Eredete: Amerikai Egyesült Államok