Ahogy öregszenek, a macskák egyre gyakrabban szenvednek fogproblémáktól, és egyes nagyon idős macskáknál az íz- és szagérzékelés is romolhat, ami az étvágy csökkenéséhez vezet. Annak érdekében, hogy továbbra is eleget egyenek, a tápszemcsék formáját, méretét és keménységét, vagyis állagát, már törékenyebb állkapcsukhoz kell igazítani.

Fontos tudni, hogy az ideális energiaszint minden macskánál életmódfüggő, még az idősödő macskák esetében is. A továbbra is rendszeresen kijáró idős macskának jót tesz a kissé magasabb zsírtartalmú étrend. Ugyanakkor az öregedés nem védi meg a benti macskát az elhízás kockázatától. Ezért a kalóriabevitelüket továbbra is szigorúan figyelemmel kell kísérni. Számukra a közepes zsírtartalmú étel lehet optimális.